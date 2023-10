Spettacolare notizia per i fan di entrambi i famosi. Una nuova coppia vip è nata e ora tutti sono incantati. C’è stato il bacio a suggellare questa relazione, che ormai non è più ipotetica ma certa. Ci sono prove inconfutabili, grazie anche ad un video che non lascia veramente dubbi. Lei è di una bellezza incredibile, mentre lui di una simpatia unica. Dunque, insieme sembrano proprio essere perfetti e ora si aspettano le dichiarazioni dei piccioncini.

Il loro affiatamento è stato pazzesco, infatti questa nuova coppia vip è sembrata già essere indivisibile. Oltre al bacio, ci sono stati abbracci e sguardi che lasciano pensare già ad un grande amore. Si sono scambiati questi atteggiamenti intimi nella meravigliosa capitale francese, infatti Parigi è stato il teatro di questo momento bellissimo. La ragazza era stata data fidanzata con diverse personalità, ma invece a sorpresa è spuntato lui.

Nuova coppia vip: scatta il bacio tra la modella e l’attore

Possiamo pian piano svelarvi i primi interessanti dettagli su questa nuova coppia vip, che si è data un bacio straordinario che ha confermato la nascita della liaison amorosa. Lei è la supermodella Emily Ratajkowski, che ha divorziato nel 2022 con l’ex marito Sebastian Bear-McCard. Ora sembra essere tornata più che felice. E pensare che solamente pochi mesi fa ritenevano che fosse legata al cantante Harry Styles, visto che ci furono dei baci. Era anche stata accostata a Eric André e DJ Orazio Rispo, ma è con l’attore che si è davvero fidanzata.

Un mese fa aveva annunciato di non essere legata a nessuno, invece qualcosa è cambiato nella vita di Emily Ratajkowski. La storia d’amore è iniziata adesso con l’attore comico francese Stéphane Bak, che ha 27 anni. Famoso già dall’età di 16 anni, è stato uno dei personaggi principali di Asteroid City. Mistero su dove i due si siano incontrati e quando sarebbe cominciata la relazione. A paparazzarli insieme in maniera esclusiva è stato il Daily Mail.

Emily ha invece 32 anni ed è originaria della capitale inglese Londra. Ha una propria linea di costumi, che si chiama Inamorata, mentre sono da segnalare anche delle esperienze come attrice in film come L’amore bugiardo – Gone Girl. L’11 marzo del 2021 è diventata mamma del figlio Sylvester Apollo.