Spettacolare notizia per il mondo del gossip. Nata ufficialmente una nuova coppia vip, che si è fidanzata e nelle scorse ore ha voluto annunciarlo a tutti i loro fan, anticipando quindi la loro volontà di unirsi in matrimonio. Ovviamente entusiasmo smisurato per loro e per gli ammiratori, i quali hanno potuto leggere la frase più bella. E hanno anche apprezzato le varie foto postate dai famosi, che hanno confermato di amarsi follemente. Tutto è successo in poco tempo e ora si sogna il grande evento.

Questa coppia vip italiana, fidanzata ora in maniera ufficiale grazie anche alla presenza di uno sfavillante anello sul dito della donna, è volata nella meravigliosa Ibiza e qui ha dato vita ad una serie di immagini che sono state prima scattate e poi offerte agli utenti. Andiamo a vedere insieme cosa hanno scritto e cosa preannuncia questo splendido annuncio di fidanzamento. I due si amano follemente e sembrano essere inseparabili.

Leggi anche: “Il papà è arrivato in elicottero”. Le nozze della figlia vip più sontuose che mai. Come il suo abito da sposa





La coppia vip italiana si è fidanzata ufficialmente: chi sono

Dunque, questa bellissima coppia vip italiana ha deciso di fare le cose in grande. Si è fidanzata in maniera definitiva e lei ha commentato così il lieto evento: “Tra le settimane della moda…Ci immergiamo nel mare, sono andata a fare escursioni. E ci siamo fidanzati“. Mentre lui ha aggiunto: “Mese di settembre… Ci siamo fidanzati”. E la gioia è davvero enorme per i due piccioncini e per tutti coloro che li seguono nei rispettivi settori.

A fidanzarsi sono Mariacarla Boscono e Claudio Stecchi, lei 43 anni e lui 31. Sappiamo che la loro relazione è iniziata circa un anno fa e ora sono sempre più prossimi al matrimonio, dopo questo fidanzamento ufficiale. La donna, originaria di Roma, è una top model nonché attrice teatrale. Ha fatto parte di innumerevoli campagne pubblicitarie e attualmente è rappresentata da Women Management sia nella città di New York che a Milano e Parigi.

Stecchi è un astista di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, ed è il figlio del primatista italiano Gianni Stecchi. Il suo primo titolo italiano lo ha ottenuto nel 2011 ad Ancona, mentre il secondo nel 2012 a Bressanone. I suoi allenatori sono Riccardo Calcini e Giuseppe Gibilisco. Ma ora il suo pensiero e quello della sua dolce metà Mariacarla è solo verso le future nozze.