Un altro matrimonio vip in questo ottobre 2023. Questa volta con doppia cerimonia, di cui la seconda in Toscana con il famosissimo papà arrivato in elicottero per accompagnare la figlia all’altare. Le nozze italiane sono andate in scena lo scorso fine settimana, per la precisione sabato 14 ottobre nella tenuta Il Borro. Una cerimonia romantica, con un abito bianco a dir poco favoloso. Tutto perfetto e come ha sempre sognato, ha confermato la sposa a Vogue, che ha pubblicato diversi scatti esclusivi dell’evento.

La coppia ha dato inizio alla storia d’amore nel 2016, dopo un primo incontro avvenuto grazie ad amici comuni. “È stato amore a prima vista”, hanno confessato i due. E prima di pronunciare il fatidico Sì in Toscana i neo marito e moglie hanno festeggiato in Messico, in compagnia della bisnonna, la famosa attrice Silvia Pinal, 92 anni, che insieme a María Félix e Dolores del Río forma il trio delle attrici messicane più famose nella storia.

Leggi anche: “Divento papà”. L’annuncio del cantante italiano. E tra i fan è polemica: “La tua ragazza già piena di corna”





La figlia vip sposa in Toscana: il papà arriva il elicottero

Poi le sontuose nozze in Toscana: la modella Michelle Salas, figlia del noto cantante Luis Miguel, ha sposato l’imprenditore Danilo Diaz Granados. Un abito da sogno per lei, firmato Dolce&Gabbana, e nozze blindatissime ma stando a quanto riporta il quotidiano Hola qualche dettaglio è trapelato.

Come il fatto che il papà di Michelle sia arrivato in elicottero e abbia accompagnato la figlia lungo la navata e svolto il consueto ballo durante il ricevimento. Scrive sempre Hola, il cantante è stato visto indossare uno smoking nero di Tom Ford, mentre la sua compagna Paloma Cuevas uno splendido abito lungo verde smeraldo disegnato dalla sua cara amica Rosa Clará.

“Il posto, il mio vestito, la compagnia… non avrei potuto chiedere di più – ha commentato Michelle Salas, 34 anni, a Vogue – Avere al mio fianco un uomo che è il mio migliore amico e con il quale mi sento felice e realizzata. Accompagnato dai miei genitori, da mia sorella, da altri parenti e dalla famiglia da voi scelta. Oggi posso dire senza dubbio che bisogna stare attenti a ciò che si desidera, perché se vuoi davvero qualcosa e lotti per ottenerlo, quei sogni diventeranno realtà”.