L’annuncio del famoso cantante italiano: “Divento papà”. Già da diverse settimana si rincorreva il gossip di bocca in bocca, di post in post. E fino a qualche ora fa erano rumors e niente più. Ora però arriva la conferma direttamente dall’artista amatissimo che afferma: “Sta arrivando il nuovo principe di Milano”. La tocca pianissimo il giovane artista che per annunciare che sta per diventare babbo decide di pubblicare la foto dell’ecografia. Dallo scatto tra l’altro sembra già grandicello, il feto, tanto da sapere già che sarà un bel maschietto.

E di questo bimbo sappiamo poco e niente per il momento, visto che intorno a lui c’è il massimo riserbo. “New Prince of Milan”, fa presupporre solo il sesso chiaramente. Ma del nome che daranno al piccolo ancora non si sa niente. Chiaramente alla notizia del cantante i fan sono andati fuori di testa anche se chiaramente qualcuno non l’ha presa benissimo.





Per molti il ragazzo è troppo giovane per diventare papà essendo del 1999 (appena 24 anni). Ma come sempre i social non sono fatti per commentare notizie del genere, dove alcuni danno il peggio di sé. Della ragazza si sa poco e niente, solo che si chiama Laura Maisano e che da tempo sarebbe accostata al nome dell’artista milanese.

Stiamo parlando chiaramente di Shiva, alias Andrea Arrigoni, nato a Legnano il 27 agosto 1999. Per chi non lo conoscesse, il giovane è un famoso rapper che tiene la scena sin dal 2015, anno del suo esordio. Ad annunciare la gravidanza è proprio il cantante che su Instagram la foto appunta della famosa ecografia. “Immagina fare un figlio solo per avere un po di hype…che tristezza”, scrive un utente su Instagram, tra centinaia di congratulazioni.

“Pensate che la notizia me l’ha data una donna con cui è stato shiva poche settimane fa il tutto è davvero così inquietante. 100% ho visto tutti i dettagli. Lei ovviamente incaz nera. Povera neo mamma. Sperimenterà sulla sua pelle cosa significhi stare con un rapper/trapper”, scrive Investigatore social su Instagram. E in effetti il profilo di Shiva non è che un susseguirsi di lati b e non solo. Saranno probabilmente una coppia che non si sofferma alle apparenze.

