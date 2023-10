L’attore italiano del momento sarà papà a 55 anni, nelle ore scorse l’annuncio su Instragram. Nello scatto lui e la moglie, anche lei attrice e conosciuta a Napoli, sposata lo scorso anno che mostra le rotondità di una gravidanza già avanzata. Tra gli attori più talentuosi della sua generazione, ha recitato in moltissime fiction Rai di successo. Recentemente, nel corso di un’intervista, ha raccontato di questo suo momento di grazia e della gioia che prova nel recitare.

>“Ci sono importanti novità”. Strage di Erba, colpo di scena su Rosa e Olindo. Svolta sul caso: “Ecco cosa abbiamo scoperto”

“I personaggi fragili che sto incontrando o che ho la fortuna di incontrare, sono fragilità che mi piace molto andare a scavare e a cercare”, raccontava. E ancora: “Sono fragilità che spesso non sono scritte come quella di Domenico Soriano non è un personaggio dove le ritrovi nella scrittura, proprio legata alla mia precisa volontà di raccontare l’uomo non attraverso i cliché maschili ma attraverso verità più profonde dove si può anche essere fallibili. Credo che questi aspetti affascinino il pubblico”.





Massimiliano Gallo e la moglie Shalana aspettano il primo figlio

“C’è una tridimensionalità nel carattere dei personaggi che in genere non si vede ma che funziona molto”. Lui è Massimiliano Gallo, famoso per i suoi ruoli nelle fiction di successo Imma Tataranni, I Bastardi di Pizzofalcone, Vincenzo Malinconico- Avvocato di insuccesso. Per lui è la moglie Shalana Santana è, come detto in apertura, il primo figlio.

Per Massimiliano il secondo, l’attore ha già una figlia ventenne, Giulia, avuta dal precedente matrimonio con Anna Figlio d’arte e fratello minore dell’attore Gianfranco Gallo, la carriera di Massimiliano Gallo è stata molto precoce: debutta a teatro all’età di cinque anni e a dieci è già protagonista di diversi telefilm per bambini girati per la Rai. Dopo aver conseguito il diploma al liceo classico si iscrive alla facoltà di Lettere moderne ma sostiene solo sette esami e comincia a recitare presso la Compagnia di Carlo Croccolo.

Il successo inizia ad arrivare nel 2015 quando è tra i protagonisti di Per amor vostro di Giuseppe Gaudino, con Valeria Golino vincitrice della Coppa Volpi a Venezia. L’anno seguente è il capitano della nave di Onda su onda, la terza regia di Rocco Papaleo. Dal 2017 è il commissario Luigi Palma ne I Bastardi di Pizzofalcone e dal 2019 è Pietro De Ruggeri in Imma Tataranni – Sostituto procuratore, entrambi serie della Rai. Nel 2022 arriva il primo ruolo da protagonista della serie Rai Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso.