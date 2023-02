La notizia bomba di gossip si è materializzata. Benedetta Porcaroli ha un nuovo fidanzato e lui è da considerare tutt’altro che uno sconosciuto. La giovane e brillante attrice italiana è stata scoperta dal settimanale Oggi, che in esclusiva è riuscito a beccarla mentre era in dolce compagnia. Di lei si era parlato a proposito del suo fidanzamento col collega Riccardo Scamarcio, ma ora quella relazione è da ritenersi un capitolo chiuso. E ha già voltato pagina con un altro personaggio molto noto.

Grande novità quindi nella sfera privata di Benedetta Porcaroli, beccata con il nuovo fidanzato. Hanno fatto di tutto per evitare di essere fotografati dai paparazzi, ma non ci sono riusciti e alla fine gli scatti sono diventati di dominio pubblico. Parlando di lui, possiamo dirvi che è praticamente un ex di Matilda De Angelis, dato che l’estate scorsa si era vociferato con forza di una liaison amorosa in corso. Ma torniamo all’attualità e vediamo con chi è stata pizzicata l’attrice 24enne, originaria di Roma.

Benedetta Porcaroli ha un nuovo fidanzato dopo Scamarcio

La bomba gossip è esplosa in queste ore grazie al settimanale Oggi, che ha scritto su Benedetta Porcaroli e il nuovo fidanzato ormai ufficiale: “Sono usciti separati dall’abitazione di lui e nella macchina lei si è addirittura sdraiata per non farsi sorprendere. Poi sono andati all’hotel Eden“. Ma c’è anche di più, visto che il neo partner della ragazza ha avuto anche un diverbio col paparazzo, mentre si trovavano sulla terrazza dell’albergo di lusso. Ma ora la verità è uscita comunque definitivamente allo scoperto.

Il fidanzato di Benedetta Porcaroli è dunque Pietro Castellitto, che lavora come attore e regista. Lei, classe 1998, è famosa in Italia per aver preso parte alla serie Netflix Baby nella veste di Chiara Altieri nonché per essere stata Anna nel film 18 regali. Ma non è tutto perché nel 2021 è stata una delle due protagoniste del film La scuola cattolica, interpretando Donatella Colasanti del massacro del Circeo. Come ricorda anche Wikipedia, ha ottenuto nella sua ancora breve carriera un Nastro d’argento e una candidatura ai David di Donatello.

Pietro Castellitto, classe 1991, è il primogenito di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini. Già a 13 anni ha fatto il suo debutto nel cinema nel film Non ti muovere del papà. Inoltre, è stato protagonista nelle pellicole La profezia dell’armadillo e Rapiniamo il duce. Nel 2021 è stato Totti nella miniserie Speravo de morì prima.