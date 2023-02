Spettacolare annuncio sui social della vip, che ha deciso di sposarsi e ha già fatto la scelta più bella che ogni donna aspetta per tutta la vita. Stiamo parlando di Francesca Ferragni, che ha scelto il suo abito da sposa e alla fine del suo messaggio ha però svelato un particolare molto importante, che ha chiarito tutto. Lei ha pubblicato una carrellata di foto con vestiti per il matrimonio addosso, quindi ha voluto far vedere ai suoi follower di Instagram tutti quelli che ha provato e alla fine c’è stata la scelta definitiva.

Francesca Ferragni ha deciso di scegliere il suo abito da sposa, da indossare al suo matrimonio, che è ormai imminente. Intanto, altri due personaggi noti hanno rivelato di essere in procinto di convolare a nozze. A sposarsi saranno gli ex Uomini e Donne Andrea e Teresa con lei che ha commentato: “Non ho mai pianto così tanto in tutta la mia vita, ho ancora le mani che mi tremano e il fiato corto, cortissimo. Continuavo a ripetermi che non era possibile, perché un’Emozione così grande…ferma il tempo. Ho detto Sì…all’Uomo che sognavo sin da bambina, al padre dei miei figli”.

Francesca Ferragni, scelto l’abito da sposa per il suo matrimonio

Un momento indimenticabile quello vissuto da Francesca Ferragni, la quale ha voluto condividere la sua gioia personale con tutti i suoi fan. L’abito da sposa per il suo matrimonio è ormai pronto e non resta ora che ammirarlo durante l’evento atteso quest’anno. La sorella dell’imprenditrice digitale Chiara, infatti, concretizzerà i suoi fiori d’arancio nel 2023, anche se la data ufficiale non è stata svelata. L’influencer Marzano ha però fatto sapere che la location scelta è il meraviglioso castello di Rivalta, in Emilia-Romagna.

Questo il messaggio Instagram di Francesca Ferragni: “Eh sì, ho scelto il mio abito da sposa, è stato divertente e anche un po’ emozionante. Questi alcuni degli abiti che ho provato da Atelier Emé dove ci sono tantissimi modelli. Ovviamente la mia scelta non è tra questi, ma ci credete che dopo un’ora avevo già deciso? E voi quanto ci avete messo a scegliere il vostro abito?”. Sotto il suo post sono apparsi tantissimi commenti, tra cui quello della sorella Chiara: “Sei bellissima”, con tre cuori rossi e emoticon con occhi innamorati.

Quindi, nonostante abbia postato tante foto con abiti da sposa addosso, la scelta finale non è stata mostrata. Quindi, vedremo il suo vestito solo il giorno del matrimonio. Lei convolerà a nozze con il compagno Riccardo Nicoletti. I due sono diventati genitori nel giugno 2022 del primogenito Edoardo.