Se non è una bomba questa allora poco ci manca, Antonella Fiordelisi sembra davvero molto molto vicina ad una sua vecchia conoscenza. Dopo Edoardo Donnamaria, con il quale la storia è finita in maniera burrascosa e non senza polemiche, con i fan che si chiedevano se davvero fosse amore il loro, sembra che nel cuore di Antonella sia tornato il sereno. A rilanciare il gossip, che per ora non è stato confermato da nessuna delle due parti, è stato Amedeo Venza.

L’esperto di gossip ha pubblicato uno scatto in cui si vedono Antonella Fiordelisi ed il suo ex uscire, a stretto giro, dallo stesso centro estetico. Una coincidenza? Forse no. Da settimane infatti si rincorre la voce di un ritorno di fiamma. Voce, anche in questo caso, mai commentata da Antonella. Con lui, del resto, non era finita bene.





Antonella Fiordelisi, beccata nello stesso centro estetico di Gianluca Benincasa

Gianluca Benicasa, l’uomo visto nello stesso centro estetico, aveva usato toni sferzanti contro Antonella. Diceva pochi mesi fa dell’ex gieffina: “È una persona con cui non voglio più avere a che fare ma proprio in generale. Però un confronto sulla cosa si. Lei non accetterà mai quello che ho fatto, perché comprometterebbe tutto ciò che ha creato”.

E ancora: “Ad Antonella conviene ignorare questa situazione sperando che finisca nel dimenticatoio. Ma io nel dimenticatoio non la faccio finire. Ha detto al mio avvocato che le opzioni sono due. O sta aspettando che io faccia qualcosa per darle motivo di denunciare. O non può denunciare per i termini della faccenda stalking”.

“Ormai sono passati più di sei mesi. Ma potrebbe farlo e sarebbe capace di tutto. Se avesse dato peso alle cose, almeno tramite terzi avrebbe chiarito. Sta facendo finta di nulla e vuole solo andare avanti. Alla fine la sua famiglia le si è rivoltata contro”. Difficile che sia rinato l’amore dopo così poco tempo. Tanto che alcuni fan si chiedono se quella di Antonella sia davvero la scelta migliore e se non sia il caso di girare al largo da Gianluca Benincasa dopo i fatti dello scorso inverno.