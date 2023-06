Finalmente mamma: il volto della tv ha partorito la sua prima figlia. Domenica scorsa, 25 giugno 2023, alle 00,24 e dopo quattro giorni di ricovero, ha dato la bella notizia ai suoi follower, cui ha sempre raccontato la gravidanza in questo ultimi mesi. Giovedì scorso si è recata in clinica e nelle Storie di Instagram aveva condiviso alcuni momenti di questa lunga attesa, con il camice addosso. Al suo fianco, però, sempre il compagno. È legata a Francesco Casagrande, questo il suo nome, e di professione fisioterapista, già prima di partire per l’Honduras e partecipare all’Isola dei Famosi 2021, condotta da Ilary Blasi.

L’annuncio della dolce attesa risale ai primi di marzo, quando ha mostrato il pancino. Fino alla 37esima settimana ha continuato ad allenarsi, pur senza esagerare, ma entrata alla 39esima ha smesso per non correre rischi. Non vedeva l’ora di conoscere la sua bambina e finalmente quel momento è arrivato. Ha anche svelato il nome: si chiama Athena e alla nascita pesava 3 kg 3 e 490 grammi.

Finalmente mamma: è nata Athena, la prima figlia della vip

La neo mamma vip di questa fine di giugno 2023 è Rosaria Cannavò. Lontana da un po’ di tempo dalla tv, l’ex meteorina ha partecipato a numerosi programmi come showgirl e ballerina. Ricordiamo Sarabanda, I Raccomandati, I Migliori Anni, Paperissima e Un, Due, Tre… Stalla. Ultimamente è stata anche ospite a Emigratis di Pio e Amedeo e Ciao Darwin.

Ha recitato nel film La suite, di Fabrizio Manfredini, e posato per alcuni calendari senza veli. Nel 2021 l’esperienza da naufraga dell’Isola dei Famosi. Il gossip si è spesso occupato di lei in passato. Prima di Francesco Casagrande, ora neo papà, ha riempito le pagine della cronaca rosa per i flirt con Christian Panucci e Antonio Cassano, due giocatori della Roma.

Il 20 giugno 2015 Rosaria Cannavò ha sposato l’imprenditore Andrea Berti, da cui ha divorziato 3 anni dopo, nel 2018. La felicità e stabilità sono tornate quando ha incontrato l’attuale compagno. Da domenica, poi, gioia allo stato puro per l’arrivo della loro Athena.