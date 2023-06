Una femminuccia in arrivo, annunciata con una video sui social. Con l’ormai famoso e sdoganato gender reveal party, il super vip e la sua compagna Bianca hanno dato la bellissima notizia. “Non vedevamo l’ora che arrivasse questo momento. Non vediamo l’ora di conoscerti di persona, FIGLIAAAAAAA! Sei il nostro regalo più grande!”, ha scritto su Instagram a corredo del filmato in cui la coppia rivela il sesso del figlio in arrivo.

Lui è padre anche di Davi Lucca da Silva Santos, nato nel 2011, da una relazione con Carolina Nogueiera Dantas, di un anno più piccola del calciatore e oggi creatrice digitale. Il bimbo era presente al gender reveal party ed è stato proprio lui a schiacciare il pulsante del dispositivo che ha svelato il sesso della bambina.

Il calciatore Neymar e la fidanzata Bruna genitori di una femmina

Nel video condiviso su Instagram, il calciatore brasiliano Neymar e la fidanzata Bruna Biancardi hanno mostrato le immagini dai preparativi fino allo svolgimento del gender reveal al quale, come detto, ha partecipato anche Davi Lucca. Nel video si vede primogenito di Neymar premere un pulsante che attiva il dispositivo che lancia in aria coriandoli e stelle filanti rosa. Bruna Bianciardi e Neymar avranno una bambina.

Tantissimi i commenti arrivati all’indirizzo di Neymar e della fidanzata, finiti recentemente al centro del gossip a causa di alcune dichiarazioni fatte da Fernanda Campos, un’influencer che ha raccontato di aver trascorso la vigilia della festa di San Valentino assieme al calciatore brasiliano a San Paolo. Un tradimento che ha fatto chiacchierare non solo la cronaca rosa brasiliana, ma anche quella internazionale, visto il grande clamore che suscita l’attaccante del Paris Saint-Germain. In un lunghissimo post Instagram Neymar ha chiesto pubblicamente scusa alla fidanzata incinta.

“Ho sbagliato, ho sbagliato con voi. Sbaglio ogni giorno, dentro e fuori dai campi. Solo che gli errori della mia vita privata li risolvo a casa, nella mia intimità, con la mia famiglia e i miei amici. Tutto questo ha colpito una delle persone più speciali della mia vita. La donna che sognavo di avere al mio fianco, la madre di mio figlio. Ha colpito la sua famiglia, che oggi è anche la mia. Bru, ti ho già chiesto perdono per i miei errori, per la sovraesposizione, ma mi sento in dovere di ribadirlo pubblicamente”, si legge nel post pubblicato da Neymar.

Il calciatore del Paris Saint German ha proseguito il post spiegando: “Se una questione privata diventa pubblica, la richiesta di perdono deve essere pubblica. Non riesco a immaginarmi senza di te. Non so se funzioneremo, ma oggi ho la certezza che voglio provarci. Il nostro scopo prevarrà, il nostro amore per il nostro bambino vincerà, il nostro amore l’uno per l’altro ci renderà più forti. SEMPRE NOI, ti amo” ha concluso Neymar.