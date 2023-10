Assurdo ciò che è successo nelle ultime ore in rete. C’è chi ha dato la notizia peggiore su Morgan, infatti è stata annunciata la sua morte in circostanze drammatiche. Infatti, si era vociferato di un suo gesto estremo dopo l’appuntamento ad X-Factor. In tanti hanno immediatamente commentato quella comunicazione angosciante e c’è chi ha fatto le condoglianze alla famiglia dell’artista. Poi è emersa una verità diversa sulla faccenda.

Dunque, si è sparsa la voce che Morgan non ce l’avesse fatta. Si era parlato di una terribile morte e successivamente era stato pubblicato anche un video, in cui erano illustrate tutte le fasi principali della sua vita professionale. Una sorta di commiato al cantautore 50enne, che aveva fatto preoccupare migliaia e migliaia di persone. Ma vediamo cosa è stato scoperto in seguito e cosa sarebbe realmente accaduto.

Morgan e la notizia della sua morte: cosa si è scoperto davvero

In particolare, è stato un canale Youtube che si chiama Gossip News Mix Up a condividere questa informazione legata a Morgan e alla sua presunta morte per suicidio. Dopo aver partecipato ad una puntata della trasmissione X-Factor, secondo questo canale lui aveva preso la decisione di togliersi la vita. Subito sono state quasi 20mila le visualizzazioni, con tantissimi internauti che ci sono letteralmente cascati.

Ma sin da subito, non essendoci assolutamente conferme in tal senso, si è compreso che fossimo in presenza di una fake news. A scoprire tutto è stato il sito Bufale.net, poi anche Tag24 ha ribadito che Morgan fosse vivo. La causa del suicidio sarebbe stata provocata dai litigi avuti ad X-Factor, ma era tutto privo di fondamento. L’artista non è ancora intervenuto sulla questione, ma ciò che è certo è che la news è una vera e propria bufala.

Parlando delle sue esperienze televisive, nel 2023 ha condotto StraMorgan su Rai2, mentre due anni fa è stato concorrente di Ballando con le stelle. Ora è giudice di X-Factor e ha svolto questo ruolo anche in passato, dal 2008 al 2010 e dal 2011 al 2014.