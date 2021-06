Tutto si può dire di Marco Castoldi, conosciuto col nome d’arte di Morgan, tranne che non abbia coraggio. Coraggio di andare controcorrente, si intende. Coraggio di provocare a costo di apparire ‘insopportabile’. Nella sua professione, la musica, talento innegabile, come nella vita privata. Fatta di storie con donne belle e spesso al centro dell’attenzione come Jessica Mazzoli e Asia Argento. Su Morgan si è scritto tutto e il contrario di tutto.

Al grande pubblico sono noti i suoi successi, poco meno di mezzo milione i dischi venduti, quanto le sue cadute. Di stile, con gossip e rivelazioni imbarazzanti sulle relazioni finite male. Ma anche episodi al limite del surreale come quello ben conosciuto della lite con Bugo a Sanremo. Il duetto fu squalificato perché il collega di Morgan semplicemente non si presentò sul palco e al cantautore non restò che chiedersi: “Cosa sta succedendo?!?…”.

Ora Morgan torna a stupire, provocare, far storcere le bocche e i pensieri del pubblico. Chi lo ama o lo detesta, senza mezze misure come si conviene agli eccentrici e ai geni, forse un po’ folli. Che potesse accadere qualcosa di strano lo si era capito da un post del week end. Morgan si mostra su una sedia, coperto da un grembiule a strisce bianco e nero, chiedendo: “Hair styling o ospedale psichiatrico?”.





I fan apprezzano: “Morgan – dice una di loro – sono figlia e sorella di parrucchieri e quando mia madre e mio fratello ti guardano dicono che hai dei capelli meravigliosi, con te un parrucchiere si diverte. I tuoi capelli si prestano a tagli incredibili, che stanno bene a pochi🙌”. E quello che Morgan ha in serbo per loro è clamoroso. Lo fa vedere poche ore fa mostrando una chioma colorata di viola e fucicia elettrico che fanno quasi male agli occhi…

Oltre 10mila like in appena 24 ore. Ecco cosa pensa il pubblico del cambio di look di Morgan. Qualcosa era nell’aria e con uno dei suoi memorabili colpi di scena il cantautore ha spiazzato tutti. Il testo al fianco della foto è altrettanto significativo: “Ma che razza di capelli ti sei fatto?”. È Morgan stesso a chiederselo. E la risposta è “Ma dai, mi diverto, è il bello di quando non frega più un ca**o a nessuno di te”. Contento lui…