Momento complicatissimo per Chiara Ferragni. A stento ha trattenuto le lacrime nelle scorse ore, dopo aver saputo una brutta notizia che la riguardava personalmente. Stava già facendo i conti con i problemi legati alle inchieste sui presunti scandali, tra cui quello del pandoro Balocco, e alla possibile separazione col marito Fedez. Ma ora si è aggiunto qualcos’altro a turbarla profondamente.

Chiara Ferragni è finita quasi tra le lacrime sui social, durante un’Instagram story caricata per i suoi tantissimi follower. Ha annunciato inizialmente di essere negli Stati Uniti, precisamente nella città di New York, per questioni lavorative. Ma ha saputo ovviamente cosa stava accadendo in Italia nelle ore precedenti e ha subito deciso di commentare la notizia.

Leggi anche: “La baciava davanti a me”. Addio Ferragnez, bomba su Fedez dall’ex GF Vip. Cancella tutto ma troppo tardi





Chiara Ferragni praticamente in lacrime: “Momento molto difficile”

Chiara Ferragni, molto provata emotivamente dalla situazione, ha dunque esclamato tra le lacrime che quasi le scendevano sul volto: “Sono appena arrivata a New York, sono qua per lavoro per qualche giorno. Volevo ringraziarvi tutti perché ho ricevuto centinaia di messaggi per quella bellissima cover che è stata fatta. Sono giornate veramente difficili per una quantità di ragioni diverse“.

Poi Chiara ha concluso: “Ma mi aiutate tantissimo, mi state sempre vicino e questa cosa non passa inosservata. Grazie perché anche nei momenti più duri ci siete e questo per me è importantissimo”. La sua tristezza è derivata dalla copertina de L’Espresso, che l’ha ritratta con la faccia di un pagliaccio in stile Joker. E lei ha anche annunciato di aver fatto una diffida tramite gli avvocati: “Diffidato l’editore dalla pubblicazione “del numero che ritrae la propria assistita in copertina con le sembianze di Joker, riservandosi ogni ulteriore azione anche all’esito delle verifiche sul contenuto dell’articolo”.

Inoltre, “contestiamo la portata gravemente diffamatoria e lesiva dell’uso fatto in copertina dell’immagine della propria assistita palesemente denigrata e svilita proprio nel giorno in cui la donna dovrebbe essere celebrata”. Ma il sito Gossip.it ha fatto sapere che L’Espresso è ugualmente nelle edicole italiane.