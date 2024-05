“Hanno parlato di suicidio”. Uomini e Donne, paura per l’ex corteggiatore di Ida Platano: indiscrezione choc

Paura per un ex volto di Uomini e Donne. Nella giornata di ieri, mercoledì 29 maggio, l’uomo ha scritto un messaggio direttamente sul suo stato di Whatsapp e ha preoccupato amici e familiari. Lo screenshot del messaggio è stato immediatamente condiviso da Alessandro Rosica, sui social noto come @investigatoresocialofficial e ha scatenato i fan che ovviamente si sono spaventati. L’ex corteggiatore ha spiegato di essere ai ferri corti da molto tempo con la sua ex compagna Letizia Scotti, madre della loro figlia Elodie Sole.

L’uomo ha minacciato il suicidio annunciandolo con un status su WhatsApp, ma per fortuna non si è tolto la vita e sui social ha fatto chiarezza sul motivo che l’ha spinto a pensare a un gesto estremo. “La persona che si presenta in ospedale dicendo di volermi bene… la stessa che mi istiga dicendomi e dandomi del FALLITO COME PADRE E COME UOMO! La persona che mi ha tradito e che è la stessa che si presenta qui dicendomi tutt’altro… tirerò fuori tutta la verità perché troppo sono stato in silenzio!”, si legge nel post pubblicato dopo il ricovero.

Uomini e Donne, l’ex corteggiatore di Ida Platano ha minacciato il suicidio

Sul suo profilo Instagram, Sergio Berni, corteggiatore di Ida Platano, ha rivelato di vivere da mesi una situazione insostenibile con l’ex compagna e madre della figlia Elodie Sole. “Non riesco più a subire quotidianamente denigrazioni, attacchi continui alla mia persona da chi dice di essere madre di mia figlia e mi sta letteralmente distruggendo l’anima e la psiche… ho bisogno di esternare tutto ciò che passo.. dall’essere un fallito a non essere padre a sentirmi dire che ho problemi mentali“.

“E tutto ciò da mesi e mesi che mi hanno portato a non volere né avere più la voglia di andare oltre.. ho bisogno di esternare la cattiveria inaudita di messaggi che tolgono la voglia di fare, l’Italia intera ha visto il mio tempo con mia figlia e non ce la faccio più a subire da chi vuole solo il mio male!”, si legge nel post pubblicato da Sergio Berni.

Fortunatamente Sergio Berni ha chiesto aiuto e al momento si trova ricoverato in ospedale, dove sta ricevendo aiuto psicologico. Il 38enne di Civitavecchia era arrivato a Uomini e Donne per corteggiare Ida Pltano e aveva subito conquistato tutti. Si è presentato per Ida Platano dopo l’uscita di scena di Ernesto Russo, ma dopo diverse esterne la tronista aveva deciso di interrompere la conoscenza proseguendo con Mario e Pierpaolo.