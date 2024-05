La bella notizia poco fa: è nato il terzo figlio del famoso. Ed è un altro maschietto, lo hanno chiamato Mattia come mostrato dalla coppia in una Storia Instagram con cui la coppia ha dato il tenero annuncio e mostrato una prima foto con il bebè. Dopo Carmine e Christian, nati rispettivamente nel 2013 e 2015, il calciatore e la moglie hanno dato al nuovo membro della famiglia.

“Benvenuto al mondo amore nostro” hanno scritto entrambi sui social, sotto la Storia in cui danno il grande annuncio e dove stringono la manina del bimbo, che indossa un pagliaccetto celeste. Per l’occasione, l’intera famiglia è rientrata a Napoli: Mattia è infatti nato nella città d’origine dei genitori e non a Toronto, dove vivono attualmente e dove gioca lui.

“Benvenuto amore nostro”: è nato Mattia

Mattia fa di cognome Insigne. È il terzogenito dell’ex capitano del Napoli e oggi attaccante del Toronto FC Lorenzo Insigne e della moglie, Jenny Darone, sposata nel 2012. La nascita di questo bambino è un evento straordinario, ma arriva dopo un grande dolore come quello dell’aborto.

Era il 2022 quando Jenny Darone ha perso la bimba che portava in grembo. Era incinta di circa 6 mesi quando arrivò la drammatica notizia, poi resa pubblica in un secondo momento. Fu il calciatore a raccontare con non poca fatica cosa stava vivendo la sua famiglia, dopo che erano circolate alcune notizie che parlavano di un ‘dramma familiare’.

“Io e mia moglie abbiamo perso una figlia, che resterà per sempre nei nostri cuori – spiegò in conferenza stampa di fine stagione organizzata dalla squadra canadese – Sono in profonda difficoltà a parlare di questo argomento. Abbiamo avuto una grave perdita, io e mia moglie stiamo cercando di andare avanti, uniti. Come abbiamo sempre fatto. Non è stato facile. Abbiamo altri due splendidi bambini che ci aiutano a restare spensierati, ma il pensiero a quello che è accaduto, c’è sempre”.