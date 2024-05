Da giorni circolava la voce di un lieto evento, ma solo da poco la coppia ha rotto il silenzio e confermato che sì, presto diventeranno 3. Aspetta il primo figlio l’ex vincitore di Ballando con le Stelle e concorrente di Pechino Express ma visto anche in Che Dio Ci Aiuti e Don Matteo e la sua famosa compagna. Insieme dal 2015, fra qualche mese saranno genitori. Come detto, i media già parlavano di questa gravidanza ma solo poco fa i gossip si sono trasformati in realtà.

La futura mamma, anche lei famosa con ben 2 milioni di follower, ha pubblicato una foto della coppia felice tra le Storie di Instagram con sotto una didascalia che lascia ben pochi dubbi: “Està pasando”. Tradotto: “Sta accadendo”. Ad accompagnare la frase le emoticon di un cuore e di un pulcino che esce da un uovo, appena nato.

Primo figlio in arrivo per la coppia vip: “Sta succedendo”

“Lei è famosa e ha partecipato a vari show ed ha avuto successi molto importanti. Parlo di show televisivi. Lei è un’attrice. Anche lui è famoso. Sono entrambi giovani – ha rivelato venerdì scorso un giornalista di gossip nella trasmissione tv su LAM – Ha fatto teatro, ha fatto tv. Ha tre fratelli. Sarà il suo primo figlio e non è sposata con il compagno”.

“Ha molti follower e attualmente è a teatro. Poi ha viaggiato molto in giro per il mondo. Ha molti amici famosi. Balla, canta, fa l’attrice. Ha fatto cinema. Il nome inizia per C, ha meno di 35 anni. È nata ad agosto. Ha fatto qualcosa nella moda, facendo la modella. È nata nella provincia di Buenos Aires. Lei è bruna. Ad un certo punto ha lanciato la sua linea di abbigliamento. Ha lavorato con Cris Morena. Lui invece ha fatto Patito Feo“.

Sono Andres Gil e Candela Vetrano a festeggiare un bebè in arrivo. Lui, come detto, nel 2012 ha vinto Ballando con le stelle in coppia con Anastasia Kuzmina, ma era diventato famoso nel 2007 con il ruolo di Bruno Molina nella telenovela argentina Il Mondo di Patty. Lei un’influencer da 2 milioni di follower e attrice.