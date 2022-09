Michelle Hunziker e RTomaso Trussardi, il parere di ‘chi’ sa. Una vicenda turbolenta quella che ha scosso la famiglia del noto imprenditore e della conduttrice svizzera. Una separazione giunta come una doccia fredda per molti. E nonostante i mesi trascorsi dall’annuncio della rottura, oggi è Vittorio Feltri a raprire quel capitolo.

Seraparazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, parla Vittorio Feltri in un editoriale scritto per Novella 2000. Le più recenti vicende sentimentali di Trussardi, pizzicato in dolce compagnia di una donna durante una giornata relax in barca, muovono Vittorio Feltri a esprimere la propria opinione su quel che, a parer suo, sta realmente accadendo.





Separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Parla Vittorio Feltri

D’altronde, dalle parole di Feltri, emerge una profonda conoscenza dell’imprenditore di 39 anni: “Tomaso è quasi come un figlio per me. Conosco sua madre da quando entrambi non avevamo che dieci anni. Duellavamo a scherma insieme. Conoscevo il padre da sempre, essendo lui bergamasco”, afferma Vittorio Feltri. (Michelle Hunziker, grossa novità su Tomaso Trussardi).

E ancora: “Tuttavia non ho telefonato al giovane per farmi i fatti suoi. Però non dubito affatto che la notizia sia fondata. Del resto, Tomaso è bello, intelligente, onesto, pulito, perbene come suo padre a cui somiglia tanto anche esteticamente”. Mentre sulla relazione dell’imprenditore e Michelle Hunziker: “Sono testimone di questa unione pure davanti a Dio. Dovrei incoraggiare i due a correre l’uno tra le braccia dell’altro, forse. Sarei contento se lo facessero, ovvio, ma prima di farlo è necessario che si assicurino che non finisca dopodomani”.

Poi Vittorio Feltri crea un focus su Michelle Hunziker: “Michelle, un altro Tomaso non lo trovi”, mentre in merito alla relazione con Giovanni Angiolini: “Non mi spiego come Michelle sia finita tra le braccia di un medico palestrato che ha frequentato la casa del Grande Fratello come Rocco Casalino”, per poi ‘affondare’: “La signora deve essersi accorta di avere scambiato il fustino buono con quello sotto marca e non me ne voglia il dottore, senza dubbio in gamba, se azzardo questa esternazione. Ma Tomaso è Tomaso. E non si discute”.

