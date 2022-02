La fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è storia. Storia recente, ovvio. Tanto che la showgirl è, comprensibilmente, ancora in uno stato d’animo molto delicato. Dieci anni di matrimonio e due figlie rappresentano tanto, tanta vita. E la fine di una relazione è sempre un gran dolore. Alla base della separazione “ripicche, silenzi, porte chiuse” e poi un “diverso modo di intendere la vita (più introspettivo lui, più estroversa lei), alcune amicizie non condivise e progetti lavorativi che hanno creato tensioni”.

Negli stessi giorni in cui la notizia è stata resa pubblica il gossip si è scatenato sul ritorno di Eros Ramazzotti nella vita di Michelle. Nessun ritorno di fiamma, per carità, ma l’avvicinamento c’è stato. Tanto che le dichiarazioni di Eros, che con Michelle ha una figlia, Aurora, hanno fatto pure arrabbiare Tomaso: “Oggi so che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia”.

Insomma non è stato un addio facile, per nessuno. Michelle Hunziker, nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, ha ammesso: “Mi ritengo fortunata perché in un momento difficile come questo ho qualcosa su cui concentrarmi e che mi distrae, poi certo quando chiudo la porta di casa la sera il dolore rimane”. Beh, adesso, a sostenerla in questo delicato periodo spunta fuori un uomo. Si tratta di un modello, bellissimo, classe 1991.





Lo rivela Dagospia che si chiede: “Potrebbe essere lui la causa della fine del rapporto della showgirl svizzera con Tomaso Trussardi? O sono solo voci di corridoio?”. Difficile dirlo, per ora nessuno si sbottona. Però è un fatto che lui, parliamo del modello Carlo Piazza, compare tra i follower di Michelle Hunziker. E quest’ultima è sua ‘amica’ sui social. Tra i due corrono ben 14 anni. Ma la conduttrice, inutile sottolinearlo, è una forza della natura che dimostra molto meno dei suoi 45 anni.

In attesa di sapere se davvero Carlo Piazza è il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker vi diamo qualche informazione sul modello. Lavora tra Milano, Londra e l’Oriente. Non si sa dove possa aver conosciuto la showgirl. I due potrebbero essersi incontrati ad un gala oppure ad uno shooting in comune. Chissà? Intanto su Dagospia spunta il retroscena: “Alcuni dicono, cosa da appurare – si chiarisce -, che i due si conoscerebbero anche fuori dai social”.