E proprio mentre tutti parlano di Aurora Ramazzotti arriva la sorpresa di Michelle Hunziker. Sì, perché negli ultimi giorni la figlia primogenita che la conduttrice ha avuto dall’amore con Eros Ramazzotti si è lasciata andare coi suoi fan e, rispondendo alle loro domande, si è improvvisata “sessuologa”. Su questo argomento Aurora ha invitato i suoi due milioni e mezzo di follower ad agire sì con consapevolezza ma anche senza pregiudizi.

C’è chi, ad esempio, le ha domandato “Anale sì o no”. E lei: “Cosa vuol dire sì o no? Nella vita non c’è giusto o sbagliato, c’è quello che ti piace. Se ti piace nell’orecchio va bene anche lì, non ti giudico”. Ancora, a chi le ha chiesto dritte per utilizzare per la prima volta un vibratore ha risposto: “Devo farti un disegno?”, ha risposto la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.

Rivoluzione Michelle Hunziker: il drastico cambio look

Non tutti hanno però apprezzato questi consigli, perché ne sono seguiti diversi. Come Caterina Collovati, che ha sparato a zero su questa sua rubrica a luci rosse: “Fin quando Aurora Ramazzotti ci spiegava quanto turbata la lasciassero i fischi degli sconosciuti per strada (cat calling) passi, fin quando ci ammorbava sull’importanza di accettarsi e mostrarsi con l’acne passi, fin quando quest’estate esibiva il suo lato B più del volto passi, ha l’età per farlo – ha scritto la giornalista in un post – Ma ora basta direi. La versione sessuologa spinta: no”.





Chissà che ne pensa invece mamma Michelle Hunziker, che nel frattempo si è mostrata in una versione inedita su Instagram. Mai vista così: per la prima volta dopo anni la svizzera ha detto addio ai capelli lunghi. Dopo le Storie dal parrucchiere con la tinta in testa (“Ma come mi combino per la blonditudine”), il risultato finale, ovvero un long bob asimmetrico, ovvero un taglio a caschetto leggermente più corto sulla nuca.

“Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio”, scrive Michelle Hunziker nella didascalia del post dove si fa vedere con il nuovo taglio di capelli. Ma non è l’unica novità perché ha anche stravolto la piega: non più lisci ma ondulati, con delle beach waves appena accennate. Sotto i commenti sono infiniti. E molti fan increduli: “Non ci credo”, le scrive la stilista Elisabetta Franchi. E Cristina Parodi: “Stupenda! Li taglio anche io!”. Tutti d’accordo su un punto, però: capelli corti o no, Michelle Hunziker è bellissima.