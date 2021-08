Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, mamma e figlia sulla carta ma di fatto come due sorelle. E non solo perché tanto unite e complici, ma anche perché chi non le conosce a colpo d’occhio avrebbe difficoltà a capire chi delle due è la madre. Entrambe molto seguite anche sui social, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti negli ultimi giorni hanno documentato su Instagram il loro weekend “tutto al femminile” passato in una location da sogno sul lago di Garda.

Hanno lasciato a casa il resto della famiglia, dunque la conduttrice il marito Tomaso Tussardi e le figlie Sole e Celeste e la figlia il compagno Goffredo, per darsi alla pazza gioia e al relax tra spa, pranzi all’aria aperta e balletti divertenti in camere. Ancora una volta, quindi, le due hanno dimostrato di essere molto affiatate. Ma tra Storie e post, due selfie hanno maggiormente catturato l’attenzione di tutti.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, il selfie al naturale

“Mia figlia è la migliore del mondo!!!! Non l’ha scritta lei questa frase. Tutta farina del mio sacco” è la didascalia del post pubblicato da Michelle Hunziker. Ma poi nelle Storie è emersa la verità: Aurora Ramazzotti aveva rubato lo smartphone alla mamma, facendole ritrovare due selfie inediti sul profilo: entrambe in accappatoio coordinato e senza un filo di trucco sul viso.





Bellissime mamma e figlia in versione acqua e sapone. Si sono immortalate al naturale probabilmente al termine di una giornata passata tra massaggi e trattamenti di bellezza. Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno conquistato tutti con indosso lo stesso accappatoio di spugna bianco, delle originali acconciature raccolte e anche un po’ spettinate e il viso completamente libero dal make up.

Lo ‘scherzetto’ di Aurora Ramazzotti non deve essere dispiaciuto a mamma Michelle Hunziker che, a 44 anni, dimostra ancora una volta quanto sia bellissima anche senza filtri, trucco e artifici. E non è affatto dispiaciuto a fan e amici vip, che hanno inondato il post della svizzera di like e commenti come “Che meraviglia! Due sorelle , non sembrare mamma e figlia, siete la voglia di vivere in persona” e “Che belle mamma e figlia” e “The realmammaefigliagram”