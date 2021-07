“Il nuovo lavoro”. Meghan Markle, stavolta è ufficiale. E a Buckingham Palace sono già preoccupati

Dopo la notizia super eco friendly riguardante Harry e Meghan Markle, ne è giunta anche un’altra. Ma non affrettiamo le cose, nel caso in cui ve lo foste persi, i due Sussex hanno annunciato che preferirebbero fermarsi a due soli figli, garantendo così al pianeta un maggior rispetto e un minor consumo delle (limitate) risorse.

Questo per quanto riguarda la notizia ecologica. Poi, come dicevamo, ce n’è anche un’altra, che riguarda solo Meghan. Per mettere seduti i critici che non hanno mai smesso di puntare il dito sulla mancanza di contenuti prodotti da Meghan Markle per Netflix, con cui ha firmato da mesi un densissimo contratto, la duchessa di Sussex ha fatto il suo annuncio.

Meghan Markle ha illustrato il suo progetto riguardante donne più influenti della storia. Prodotto da lei stessa. Una ragazzina di 12 anni ispirata da grandi donne del passato: la storia di ‘Pearl’, protagonista del nuovo progetto mediatico di Meghan Markle, già in lavorazione a Hollywood. Si tratta di una serie animata, creata e prodotta per Netflix dalla duchessa e dalla sua Archewell Productions.





Questa nuova serie animata targata Netflix, porterebbe dunque il sigillo reale di Meghan Markle, costituendo il suo debutto nei panni di produttore esecutivo. In un comunicato, Meghan – 40 anni il prossimo 4 agosto – si è firmata Duchessa di Sussex.

Una firma che pensiamo possa fare discutere in futuro, o almeno parlottare. Meghan ha spiegato che la sua “eroina è impegnata in un viaggio attraverso le difficoltà quotidiane della vita, che la porterà alla scoperta di sé stessa”. La serie parlerà anche di Lady Diana? Della regina Elisabetta? Buckingham Palace comincia già a storcere il naso.