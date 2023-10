Dopo dove giorni Fedez è stato dimesso oggi dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano e può tornare a casa. La conferma arriva dall’Adnkronos. Il cantante, marito di Chiara Ferragni, è stato ricoverato il 28 settembre nel reparto di Chirurgia d’urgenza e oncologica del Fatebenefratelli di Milano, diretto da Marco Antonio Zappa e ha subito due trasfusioni di sangue. Poi, due giorni dopo, un nuovo sanguinamento che però è stato preso in tempo grazie a un’endoscopia senza necessità di ulteriori trasfusioni.

Il 29 settembre, appresa la notizia, Chiara Ferragni era subito rientrata da Parigi dove si trovava per la settimana della moda e aveva pubblicato una Instagram Story con la foto della sua mano stretta a quella dell’amica Chiara Biasi e la frase ”rientro per un’emergenza”. C’erano state ore di apprensione dopo la notizia del ricovero di Fedez.

Fedez dimesso, le prime parole del cantante

Nel suo account Instagram il rapper aveva poi spiegato: “Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato una emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”. Poi c’era stato un altro problema, una nuova emorragia e questo ha fatto slittare le dimissioni.

Oggi le dimissioni e le prime parole del cantante. Ai microfoni dell’Adnkronos ha voluto ringraziare lo staff del professor Zappa e i donatori di sangue: “Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo tema, perché senza i donatori io non sarei qui”, ha detto Fedez.

Gli ultimi esami hanno dato buoni risultati e i medici hanno dato l’ok per le dimissioni del rapper. Fedez è uscito dall’ospedale in compagnia dalla moglie Chiara Ferragni e dal padre Franco. “Come sto? Bene, devo riprendermi ancora un pochino. Ho bisogno di riposo”, ha detto ancora il cantante, spiegando ai giornalisti che i medici gli hanno imposto riposo assoluto in questi giorni. Poco dopo è arrivata anche la foto pubblicata sul suo profilo Instagram. “Finalmente a casa”, con le mani della famiglia e la zampetta di Paloma che si stringono. (Clicca per guardare l’intervista di Fedez clicca qui)