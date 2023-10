Fedez, la notizia più attesa arrivata dall’ospedale di Milano

La notizia più importante è arrivata in queste ore: Fedez ha ricevuto una comunicazione dall’ospedale, dopo giorni trascorsi nella preoccupazione più assoluta a causa del suo ricovero d’urgenza e l’operazione per delle ulcere che gli avevano procurato un’emorragia. La sua amata moglie Chiara Ferragni gli è sempre stato al suo fianco, infatti si recava costantemente nel nosocomio ed era anche ritornata frettolosamente in Italia, dato che era impegnata a Parigi per la Fashion Week.

Nelle ultime ore su Fedez, prima che arrivasse la comunicazione dall’ospedale, era intervenuto J-Ax, tirato in ballo come suo successore nel programma tv X-Factor. Il cantante ha rispedito al mittente queste indiscrezioni con un’Instagram story: “Io non so chi mette in giro ste voci, ma visto che non smentiscono loro ci penso io. Non sostituisco Fedez a X-Factor. P.S.: rimettiti presto Fede”, e ha aggiunto un cuore rosso. Quindi, ne ha approfittato per augurare il meglio proprio al rapper originario di Milano.

Leggi anche: Fedez, è J-Ax a rompere il silenzio dopo le voci circolate: “Devo smentire”





Fedez, arriva la comunicazione dell’ospedale: cosa si è saputo

Secondo quanto rivelato in anteprima dall’agenzia di stampa AdnKronos, Fedez ha finalmente ottenuto una comunicazione fondamentale dall’ospedale che rasserena non solo lui ma anche la sua famiglia e i tantissimi fan che gli sono stati vicini fin dal primo istante. Il rapper lombardo era stato portato nel nosocomio Fatebenefratelli il 28 settembre scorso e subito ricoverato in Chirurgia d’urgenza e oncologica. Federico Lucia è stato sottoposto a degli esami medici nella mattinata di venerdì 6 ottobre.

Dopo sette giorni trascorsi nel reparto, Fedez è stato dimesso dall’ospedale milanese dopo l’ok dei dottori. AdnKronos ha confermato questa bellissima notizia, quindi può fare rientro nella sua abitazione. Intorno alle ore 15 del 6 ottobre, la moglie Chiara era stata avvistata proprio nel nosocomio, preludio del fatto che stesse succedendo qualcosa di positivo. Gli esami hanno fornito le risposte sperate dai medici e quindi è finita nel migliore dei modi.

Non abbiamo al momento altre informazioni su ciò che gli hanno detto i medici, quindi capiremo nelle prossime ore se Fedez vorrà intervenire sui social e spiegare nei minimi dettagli cosa ha dovuto sopportare e in quanto tempo si riprenderà definitivamente.