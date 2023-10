C’è grande apprensione per le condizioni di salute di Fedez, che è stato ricoverato d’urgenza ed operato per un’emorragia interna causata dalle ulcere. Sembra che la situazione sia in miglioramento e nelle prossime ore dovrebbero anche esserci le dimissioni dall’ospedale, ma intanto si è parlato a lungo anche del suo possibile sostituto a X-Factor. Ma proprio su questo argomento è intervenuta una persona che ha smentito categoricamente una notizia.

Nelle scorse ore aveva deciso di parlare, seppur brevemente, anche Chiara Ferragni. Infatti, parlando delle condizioni di Fedez, aveva detto che stesse meglio ma che voleva anche essere lasciata in pace dai giornalisti. Le attenzioni del pubblico si sono poi rivolte anche alla trasmissione nella quale è protagonista il rapper. Il sostituto di X-Factor sembrava essere ormai certo, invece non c’è stata affatto una conferma.

Fedez e il sostituto a X-Factor, arriva una smentita

Al momento non abbiamo comunque notizie ufficiali sul quadro clinico dell’artista lombardo, presumibilmente sarà lui stesso ad informare i suoi fan sui social una volta ritornato a casa. Parlando di Fedez e del suo possibile sostituto a X-Factor, si era vociferato che a prendere il suo posto sarebbe stato un collega e amico del marito di Chiara Ferragni. Ma la notizia è priva di fondamento, stando proprio alle dichiarazioni di questa persona.

Si era parlato di J-Ax come ipotetico successore di Fedez nella trasmissione musicale, ma il cantante ha rispedito al mittente queste indiscrezioni con un’Instagram story: “Io non so chi mette in giro ste voci, ma visto che non smentiscono loro ci penso io. Non sostituisco Fedez a X-Factor. P.S.: rimettiti presto Fede”, e ha aggiunto un cuore rosso. Quindi, ne ha approfittato per augurare il meglio proprio al rapper originario di Milano.

Da parte del programma tv non sono arrivate spiegazioni, quindi non sappiamo se sia già stata presa una decisione su Fedez. Anche perché bisognerà capire se ci sarà un periodo di convalescenza a casa e se dovrà rimanere a riposo a lungo o meno.