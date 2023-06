Giornata di fiori d’arancio martedì 20 giugno 2023. Anche per il calciatore che ha detto di nuovo sì alla mamma dei suoi Mattia e Sofia. Erano già convolati a nozze il 24 dicembre del 2020, ma in quell’occasione si erano dovuti limitare a firmare sui registri del Comune di Foligno, senza poter festeggiare, per via della pandemia. E ora, a quasi 3 anni da quella firma, la coppia ha deciso di regalarsi e regalare ad amici e parenti un matrimonio in piena regola. Un centinaio gli ospiti, tra cui molti volti noti, si legge su La Gazzetta dello Sport.

Le immagini sono poi state pubblicate dalla sposa tra le Storie di Instagram. La cerimonia è stata celebrata con rito civile a Foligno, in una suggestiva location all’aperto dove i due “neo sposini”, si legge ancora sul quotidiano, sono stati accolti dalle note di un pianista e una violinista. La festa, organizzata dalla nota wedding planner nonché moglie di Giampaolo Pazzini Silvia Slitti si è poi spostata ad Assisi ed è proseguita fino a tardi.

Leggi anche: “Finalmente marito e moglie”. Nozze vip per la coppia del gossip italiano: l’emozionante cerimonia





La coppia vip si è (ri)sposata: grande festa ad Assisi

Leonardo Spinazzola ha giurato di nuovo amore eterno alla sua Miriam Sette. Come detto, l’esterno della Roma e la sua dolce metà si erano già sposati a Natale 2020. E questa volta, prima di scambiarsi gli anelli, lui ha voluto stupire la moglie con una serenata, si è potuto vedere dai video circolati sui social: le ha dedicato “Piccola stella” di Ultimo.

Al matrimonio di Leonardo Spinazzola e Miriam Sette tanti compagni: da Gianluca Mancini al capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini fino a Stephan El Shaarawy, che ha pubblicato nelle sue storie su Instagram il momento del lancio dei petali dopo il “Sì”.

Leonardo e Miriam oggi sposi 💍👰🏻‍♀️🤵🏻



Tanti auguri al nostro Spinazzola 💛❤️ #AsRoma pic.twitter.com/ctBB1CUzZA — laroma24.it (@LAROMA24) June 20, 2023

Nelle stesse ore il matrimonio di un altro giocatore di Serie A, per giunta in forza alla Lazio: Mattia Zaccagni, che sempre il 20 giugno ha sposato l’influencer Chiara Nasti. Hanno pronunciato il fatidico ‘Sì’ nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma, la stessa chiesa in cui Francesco Totti ha giurato amore eterno a Ilary Blasi nel 2005. I festeggiamenti si sono poi spostati poi a Villa Miani. La sposa bellissima e molto emozionata. Per il grande evento ha scelto ben tre abiti da sposa.