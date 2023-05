Spettacolare matrimonio vip sul lago di Como. Le immagini hanno fatto il giro della rete e sono stati in tanti a fare gli auguri agli sposi. Una festa straordinaria per i due, che si sono goduti il primo giorno da marito e moglie insieme ad oltre 100 invitati. Tra questi c’erano ovviamente gli amici della coppia nonché i parenti e soprattutto tanti calciatori, ovvero i compagni di lui che fa lo stesso lavoro. Meravigliosi gli outfit indossati dalla bellissima sposa.

Infatti, entrando nei dettagli del matrimonio vip, che si è tenuto precisamente a Cernobbio, presso Villa D’Este sul lago di Como, lei ha scelto un abito elegante per quanto concerne il primo utilizzato, mentre per il secondo ha scelto un look più leggero. Sono convolati a nozze grazie ad un rito civile presso il comune della città di Milano. Come ricordato dal sito Fanpage, la decisione di sposarsi è arrivata dopo cinque anni di fidanzamento.

Matrimonio vip sul lago di Como: oltre 100 invitati

Il matrimonio vip sul meraviglioso lago di Como ha visto come protagonista il calciatore dell’Inter, Lautaro Martinez, diventato anche papà due anni fa in virtù della nascita della figlia Nina. Lei tra l’altro è nuovamente incinta, quindi alle nozze era presente anche il futuro nascituro Theo nella pancia della giovane sposa. Davvero splendido il primo vestito della donna, che aveva un grande spacco e una scollatura da urlo. Lui aveva un vestito di colore blu e in seguito una t-shirt di colore bianco.

La moglie dell’argentino Lautaro si chiama Agustina Gandolfo. Entrambi hanno indossato delle fedi Damiani e hanno festeggiato alla grande insieme a tantissime persone, tra cui diversi vip. C’erano i calciatori dell’Inter come Romelu Lukaku, Edin Dzeko, Joaquin Correa e Samir Handanovic. Ma anche altri connazionali come Emiliano Martinez, Geronimo Rulli, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Nicolas Tagliafico e Nicolas Gonzalez. Non c’era invece Lionel Messi.

Anche Agustina Gandolfo è argentina, ma ora ovviamente vive a Milano insieme a Lautaro Martinez. Lei lavora come modella e fashion blogger e i due hanno fatto sapere in passato di essersi conosciuti e poi innamorati, grazie ad una serata trascorsa in discoteca nella capitale Buenos Aires.