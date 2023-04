Matrimonio in arrivo per l’ex UeD ed ex GF che, a sorpresa, ha dato il grande annuncio sui social. Ha pubblicato degli scatti con la sua dolce metà, anche lei non proprio sconosciuta al pubblico televisivo, e sganciato la bomba: presto le nozze. “Due anni di amore vero…Ti amo. Soon wed”, ha scritto sotto al post cogliendo di sorpresa tutti. “Ma davvero vi sposate?”, la domanda più ricorrente, anche tra gli amici famosi. Tutto vero.

Anche la fidanzata, taggata nel post, ha risposto tra i commenti: “Pure io, cuore mio”, ha scritto. Insomma, presto i fiori d’arancio anche se forse è ancora presto per conoscere i dettagli. Lui è Alessandro Calabrese, noto al pubblico di Canale 5 per aver partecipato, nel 2015, al GF e successivamente a UeD.

Matrimonio in arrivo per l’ex GF e UeD

Proprio nella Casa più spiata d’Italia l’imprenditore originario di Nettuno che ora è prossimo al matrimonio aveva iniziato una frequentazione con Federica Lepanto, poi vincitrice della quattordicesima edizione. Ma quando si trovò a convivere anche con la sua ex fidanzata Lidia Vella, Alessandro Calabrese decise di dare una seconda chance al loro rapporto.

Sono tornati insieme, poi l’addio definitivo. Alessandro Calabrese ha quindi cercato l’anima gemella a UeD corteggiando Sonia Lorenzini, ma dopo alcune puntate, lei lo ha eliminato perché non si fidava di lui. Dopo quell’esperienza si è allontanato dal mondo della tv dedicandosi all’attività di imprenditore.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, nel 2020 ha avuto una breve frequentazione con Denise, protagonista Ex On The Beach ma è finita a gennaio 2021. Quindi l’incontro con Martina, ex concorrente de La Pupa e il Secchione e ora, dopo 2 anni d’amore, il grande passo: il matrimonio.