“Matrimonio finito”. Un altro divorzio super vip. Dopo 5 anni e un figlio, l’addio: “Lei non lo sopportava più…”

Una notizia clamorosa ha sconvolto il mondo del gossip. Il matrimonio della coppia di super vip è finito dopo 5 anni di amore. A prendere la drastica decisione sarebbe stata lei perché ormai delusa e infuriata per le continue assenze del coniuge, che quindi non sarebbe più stato presente come un tempo nella vita coniugale. Tra l’altro, le prime crisi risalirebbero ad anni fa.

Secondo quanto riferito, il matrimonio della coppia vip che ora è definitivamente finito avrebbe avuto problemi già nel 2020. Era il periodo della pandemia da coronavirus e del lockdown, quando ci furono le prime avvisaglie allarmanti. I due sono anche diventati genitori nel 2018, mentre entrambi avevano già un figlio a testa da precedenti relazioni.

Il matrimonio della coppia vip è finito dopo 5 anni

A rivelare tutti i particolari su questo matrimonio della coppia vip, finito purtroppo dopo 5 anni dal sì avvenuto nel 2019, è stato il giornale francese Voici. Lei era stata inizialmente legata sentimentalmente ad un comico proprio transalpino, che si chiama Gad Elmaleh, e ha avuto il figlio Raphael. Lui invece dall’unione con una modella russa, Masha Novoselov, è diventato papà di Deva.

Ad essersi separati sono Charlotte Casiraghi e il marito Dimitri Rassam, che hanno un figlio di nome Balthazar. Secondo quanto riportato da Voici, la coppia si è separata perché “lui passava più tempo a lavorare che in famiglia. Per Charlotte è stato molto pesante”. Mancano le conferme ufficiali, ma la fonte sarebbe molto attendibile. Classe 1986, lei è la figlia di Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi, undicesima nella linea di successione al trono di Monaco.

Après cinq années de mariage, Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam ont décidé de mettre un terme à leur mariage, comme l'a révélé Voici. Quelles sont les raisons de… https://t.co/gljqLxUrwK pic.twitter.com/cXoTgpR0jE — Planet.fr (@planet_fr) February 4, 2024

Dimitri Rassam, 42 anni, è un produttore cinematografico franco-libanese. Sua madre è l’attrice Carole Bouquet, mentre anche suo padre è produttore, Jean-Pierre Rassam. Ha prodotto più di 20 film e tra questi si ricorda soprattutto Il piccolo principe.