“Si sposano”. Matrimonio per i due vip italiani da poco genitori: festa senza badare a spese

Splendida notizia per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, prossimi al matrimonio. Se n’era già parlato alcuni mesi fa, quando c’era stata la bellissima e commovente proposta, ma adesso stanno uscendo fuori anche i dettagli e soprattutto si è scoperta ufficialmente la data in cui sarà celebrato l’attesissimo lieto evento. A riportare tutto con largo anticipo è stato il settimanale Chi di Alfonso Signorini. Nelle sue chicche di gossip ha infatti donato ai suoi lettori tutti i particolari inerenti questi fiori d’arancio in vista.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si uniranno in matrimonio tra non molto e finora la loro vita recente è stata contraddistinta solo da bei momenti. Basti pensare che solamente lo scorso mese di novembre sono diventati genitori del piccolo Thiago. “Sei una forza della natura, sei stata incredibile amore mio! Benvenuto piccolo Thiago sei la gioia più grande della nostra vita, mamma e papà ti amano tanto”. E ancora: “Benvenuto amore di mamma e papà. Ti amiamo da morire”. Questi i messaggi entusiastici all’arrivo del loro primogenito.

Leggi anche: “Giù le mani dal bambino!”. Chiara Nasti, bufera dopo la nascita del piccolo Thiago





Chiara Nasti e Mattia Zaccagni verso il matrimonio: c’è la data

La data scelta da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni per il loro matrimonio non è più un mistero. Anche se non sono stati direttamente l’influencer e il calciatore ad annunciare il giorno in cui si diranno sì per sempre, il settimanale Chi è stato in grado di ‘rubare’ questa informazione e di diffonderla quindi a tutti. Inoltre, si è anche scoperto qualche altro dettaglio sulle nozze: stabilito il numero dei partecipanti nonché ovviamente la location. Quest’ultima è decisamente da urlo, quindi il loro evento sarà indubbiamente memorabile.

Secondo quanto è stato riferito in queste ore, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposeranno esattamente il 20 giugno del 2023 nella capitale Roma, a Villa Miani. La festa sarà inevitabilmente in grande stile e si prefigura la presenza di più di 200 ospiti. Svelato anche chi si sta occupando di tutta l’organizzazione: Erika Morgera e Riccardo Ruchetta. Non resta che pazientare ancora qualche mese e poi, proprio agli albori della prossima stagione estiva, i due coroneranno un altro loro grande sogno.

Chiara Nasti è la sorella di Angela e alcuni anni fa ha preso parte al reality L’Isola dei Famosi. Ha avuto anche esperienze tv con Piero Chiambretti al Chiambretti Night Show. Zaccagni è un calciatore in forza alla Lazio dal 2021 e che ha anche debuttato con la maglia della nazionale azzurra.