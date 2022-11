Solo ieri era arrivata la notizia della nascita del figlio Thiago, ora Chiara Nasti (o meglio la suocera) parte con le querele. L’annuncio era arrivato sugli account Instagram della coppia con tanto di foto e dolcissimi messaggi. “Sei una forza della natura, sei stata incredibile amore mio! Benvenuto piccolo Thiago sei la gioia più grande della nostra vita, mamma e papà ti amano tanto”. E ancora: “Benvenuto amore di mamma e papà. Ti amiamo da morire”. Coppia affiatatissima quella format dal calciatore della Lazio Zaccagni e Chiara Nasti, spesso sono stati al centro delle polemiche.



Tutti ricordano la bufera dopo il gender reveal allo stadio Olimpico e le parole dei lei alle critiche: “Disprezzare perché non potete avere lo stesso vi rende così piccoli che neanche potete immaginare. Perché noi non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale (il più bello della nostra vita) ma siamo stati così originali che probabilmente a certa gente non scende giù. Grazie per tutta questa attenzione, sempre. Continuate così”, aveva detto Chiara.

Chiara Nasti, la suocera querela gli hater in rete: troppe offese



E non era finita qui rispondendo ad una utente che aveva detto: “Spero soltanto che quel bambino abbia un briciolo di cervello in più rispetto alla mamma che è una persona frivola”, aveva risposto in maniera ancora più dura. “Siete già ossessionati da mio figlio? Ma basta, tanto una cosa è certa, non lo vedrete mai. Ti compro la vita”.



La querela stavolta riguarda alcuni haters che hanno insultato Chiara rispolverando il suo passato con Nicolò Zaniolo. A tutti i commenti decisamente cattivi è stata data la stessa identica risposta: “Già partita la querela, imbecille!”. Chiara, da parte sua, aveva usato la stessa moneta con Zaniolo dopo i cori, assolutamente disgustosi, sulla paternità di suo figlio.



Le parole della Nasti non avevano certo alzato il livello della querelle, già di per sé bassissimo: “Mmmm che con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno. E che siete tutti sfigati e fate anche schifo”. Pochi minuti dopo la Nasti aveva cancellato il messaggio ma lo screenshot ormai aveva cominciato a girare e ha infiammato le chat dei tifosi della Capitale.

