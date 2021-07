Matilde Gioli è una nota attrice: al fianco di Luca Argentero ha recitato nella fiction Doc Nelle tue mani e ha interpretato il ruolo della dottoressa Giulia Giordano. In una recente intervista a Verissimo parlando dell’amore aveva raccontato a Silvia Toffanin: “In questo momento sono sola, sto vivendo tanto tempo a contatto con gli animali e la natura. Quando non lavoro passo le mie giornate in maneggio con i cavalli, ed è una dimensione che mi sta facendo tanto bene”.

L’attrice, parlando del suo uomo ideale, aveva poi aggiunto: “Io sono una persona a cui piace stare in compagnia; non sono una solitaria. Mi sto godendo questo momento, perché mi serve per riflettere un po’, però lo aspetto. L’importante è che sia un uomo che mi faccia sentire donna, soprattutto in questo periodo molto confuso, in cui la donna si è molto emancipata. Mi piace l’idea che alcune cose dei ruoli vengano rispettate”.

Ora nelle foto di Instagram si è mostrata al fianco di un uomo. Ha pubblicato una serie di scatti dolci in compagnia di un aitante istruttore di equitazione. Trattasi di Alessandro Marcucci, giovane moro, dal fisico statuario e dalla barba curata. A corredo delle fotografie la giovane attrice ha postato una didascalia ‘coraggiosa’. Non c’è una esplicita dedica d’amore, ma le immagini postate non sembrano lasciare alcun dubbio sul fatto che Matilde e Alessandro siano assai intimi.





“Siamo i Titani. Non possiamo smettere di combattere”, ha scritto Matilde Gioli, citando un passaggio del brano musicale Titans, canzone dei Major Lazer feat. Sia e Labirinth. Il post è stato impreziosito con un cuoricino e si è alimentato di scatti romantici, alcuni dei quali realizzati dopo la vittoria della nazionale azzurra a Euro 2020 in finale contro l’Inghilterra.

Anche Alessandro Marcucci si è dato da fare su Instagram: ha iniziato a condividere nelle Stories una delle istantanee di Matilde Gioli e ha scritto: “Cos’altro”. Il tutto incorniciato da un cuore. Insomma, a guardare le foto postate parlare di love story non pare assolutamente distante dalla realtà. Su Instagram è stata immediata la reazione dei fan della 31enne attrice che, via social, hanno subito curiosamente chiesto più dettagli circa il suo rapporto con l’istruttore di equitazione. Al momento Matilde non ha dato alcuna risposta e quindi non ha placato la curiosità “gossippara” dei suoi follower.