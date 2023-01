Era una notizia nell’aria da tempo e attesa da tutti i suoi fan. Matilde Brandi ha un nuovo fidanzata e ora sappiamo davvero tutto su di lui. Infatti, sul social network Instagram ha pubblicato la loro prima foto di coppia ufficiale con un messaggio molto lungo e carico di amore. La showgirl e conduttrice televisiva ha iniziato così la sua straordinaria dedica: “E poi all’improvviso capisci che tutto quello che c’è stato prima di importante è stato fondamentale per arrivare a capire chi vale davvero e chi no! Non è retorica! E’ così!”.

Poi Matilde Brandi, parlando del suo nuovo fidanzato, ha aggiunto ancora: “Oggi ringrazio tutte le persone che in qualche modo ci hanno fatto incontrare! Non so se c’entra il destino ma so che tutto era scritto tutto era da copione e nel momento più buio sei arrivato tu, così senza avvisare hai deciso e basta! Hai capito esattamente chi sono senza doverti dire nulla! Mi ami per quella che sono nel bene e nel male e non vuoi cambiare proprio nulla di me! Ho commesso tanti errori chi mi conosce lo sa”.

Leggi anche: “Sono tornati insieme”. La giovane vip si è fidanzata con l’ex, papà di suo figlio





Matilde Brandi, chi è il suo nuovo fidanzato

Ma la dichiarazione d’amore di Matilde Brandi non si è fermata qui, infatti ha voluto scrivere ancora: “Tu meriti questa dichiarazione te la meriti tutta anzi io auguro a tutte le donne di incontrare un uomo speciale come te! Aggiungo solo queste parole che sottoscrivo e condivido! È quello che spiego a mia figlia, a tutte le persone a cui voglio bene che non sa riconosce l’uomo giusto il compagno giusto, ho detto è semplice le dico: un giorno arriva una persona ti conosce, ti ama non va più via. Non c’è giorno in cui sarai da sola, non c’è giorno in cui sarai al secondo posto al terzo posto in quarta fila, nelle quinte del teatro le quinte, perché lui è quello inviato, l’amore si riconosce dalla continuità. Professor Tamburello”.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha taggato il suo partner, quindi ora sappiamo davvero tutto su di lui. Il suo nome è Francesco Tafanelli e, stando a quanto riportato dal sito Gossip e Tv, lui ha conseguito una laurea all’università Federico II della città di Napoli. Attualmente lavora nel settore della moda, infatti è un noto manager. Ha 52 anni e si è affermato un po’ ovunque nella sua professione. Infatti, nella veste di sales agent manager è protagonista in Abruzzo, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Campania, Basilicata e Puglia.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Matilde Brandi è stata legata sentimentalmente al compianto Paolo Calissano. Successivamente fino al 2020 ha avuto una relazione con Marco Costantini. Dalla loro unione amorosa sono nate le figlie gemelle Aurora e Sofia, venute alla luce nel 2006.