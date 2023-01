Bella notizia per Sofia Crisafulli, che è di nuovo fidanzata dopo la nascita del figlio Thiago. La ragazza ha sofferto tantissimo, avendo vissuto il primo periodo post-parto come mamma single. A soli 18 anni si è trovata ad essere madre e poi la notizia della sua separazione dall’ex, padre del piccolo, aveva fatto scalpore. I fan avevano esternato tutto il loro dispiacere e mostrato vicinanza. Ora è uscita fuori una news molto importante sulla sua vita privata, ma non tutti l’hanno accolta favorevolmente.

Prima di dirvi con chi Sofia Crisafulli si è fidanzata, come confermato da lei stessa su TikTok, vi ricordiamo come aveva annunciato la nascita del figlio. Lo scorso mese di agosto aveva scritto: “30.08.2022. Alle 12.06 sei nato tu, la mia gioia più grande. Avrei tante cose da dire, talmente tante che non riuscirei nemmeno a scriverle, ma proverò a limitarmi. Non sono stati momenti semplici per noi, non lo erano nemmeno quando tu eri un esserino dentro di me. Non è stato facile per me portarti alla luce, e anche tu hai fatto tanta fatica, ma ce l’abbiamo fatta”.

Sofia Crisafulli si è di nuovo fidanzata dopo la nascita del figlio

Dunque, momento entusiasmante per Sofia Crisafulli, che si è messa alle spalle il brutto momento e si è nuovamente fidanzata. Questo favorirà ovviamente un lavoro più semplice della giovane tiktoker, che potrà crescere il bambino con un preziosissimo supporto. Si era vociferato con forza che lei fosse impegnata sentimentalmente, ma certamente la notizia clamorosa sul suo partner ha fatto immediatamente il giro della rete. E non sono mancati anche alcuni commenti di alcuni odiatori social.

Secondo quanto ha praticamente annunciato la stessa Sofia, è ritornata a comporre una coppia con Agostino Catanzariti, suo ex fidanzato e papà di Thiago. L’hater aveva commentato: “Immagina essere Sofia Crisafulli e rimetterti insieme a uno che ti ha lasciata sola per tutta la gravidanza”. E lei ha prontamente replicato: “Ci siamo allontanati per il bene di tutti ed è stato meglio così. E adesso stiamo meglio di prima, ma voi parlate a caso, cosa ne volete sapere”. I due ragazzi hanno ritrovato quindi la serenità perduta in passato.

Originaria della Lombardia, Sofia Crisafulli è nata nel 2003. Con Agostino Catanzariti è nata la passione nell’estate del 2021 nella città di Riccione. Lei, oltre ad essere una famosa tiktoker, ha anche pubblicato un libro che si chiama E adesso?! Come un test di gravidanza ha cambiato la mia vita.