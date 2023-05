Massimo Ranieri, la confessione a 72 anni. Un volto e una voce che hanno segnato il panorama musicale italiano: Massimo Ranieri prosegue a cavalcare l’onda del successo con 14 milioni di dischi all’attivo. Ancora una volta il cantante italiano ha fatto sognare la platea dell’Ariston di Sanremo portando il brano Lettera di là dal mare dalle calde e avvolgenti note tipiche della melodica del Bel Paese. E al di là del successo, Massimo Ranieri nel corso dell’intervista per Il Messaggero, ammette di avere un grande desiderio.

La confessione di Massimo Ranieri. Una carriera nel mondo della musica che pochi sono riusciti a sfiorare: il cantante a 72 anni ha fatto un bilancio nel corso della lunga intervista per Il Messaggero ammettendo che il pensiero di andare in pensione è ancora lontano: “No, quello mai. Ma posso rallentare e vivere meglio. Invece di fare centoventi concerti all’anno, posso farne sessanta. Chi ho dovuto aiutare e riparare, ora è a posto”. E ancora: “Sto bene, i capricci sono fuori di me. Adesso voglio una vita più serena ed equilibrata, che la solitudine non può darmi. Gli amici sono importanti, ma l’amore lo è di più“.

La confessione di Massimo Ranieri: “È arrivato il momento di piantare le tende”

Massimo Ranieri ha nel cuore un desiderio e lo ammette senza troppi giri di parole: “Sono solo, ma voglio davvero un amore come questo”. Ed è questo il desiderio più grande di cui ha scritto anche nel suo libro: “SÌ. Penso che potrei essere un padre ideale. Ho anche il fuso orario di un artista: non sono mattiniero, ma non mi addormento prima delle tre del mattino… Mia madre diceva che i bambini vanno fatti piccoli, perché così non avrai la pazienza. Forse aveva ragione, forse no. Ad ogni modo, non sto perdendo la speranza”.

E sulla figlia Cristiana, oggi una splendida mamma di 52 anni, riconosciuta nel 1997, il cantante confida di aver recuperato un buon rapporto: “Sì basta. Ci vediamo spesso. È diventata mamma anche di Massimino, 12 anni, che mi ha reso nonno”. Massimo ha poi sottolineato: “Le ho suggerito di godersi la vita. Lei, Cristiana, aveva bisogno di qualcosa di grande, e lo ha trovato nell’amore di un figlio”. E il cantante lo ammette: “A 72 anni sono pieno di cicatrici e non mi imbarazza farlo sapere. Non sono un robot né un alieno. Come tutti, anch’io conosco la sofferenza”.

“È arrivato il momento di piantare le tende e vivere pienamente l’amore di una donna. La solitudine può essere anche bella, lo so, ma insieme si sta meglio. Vedere un film, fare una passeggiata, mangiare fuori casa… questo voglio”. E come spesso accade, le interviste rappresentano il momento in cui poter parlare di alcuni aspetti della vita privata mai usciti allo scoperto: “Cerco di non tralasciare niente, me lo ha insegnato lui. Divento un cacaca***, ma poi quello che faccio, da solo o con altri, resta”, ha ammesso Massimo Ranieri parlando delle sue ossessioni. Un successo indiscusso davanti al quale Ranieri preserva l’umiltà di sempre. A proposito del successo e del sentirsi realizzato ammette: “A volte, ma ho sempre distrutto quella sensazione. Più o meno come fanno i bambini con i giocattoli”