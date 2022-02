Massimo Ranieri è uno dei cantanti più conosciuti e apprezzati del panorama musicale italiano. Fa parte di quella cerchia di artisti del grande cantautorato italiano, ma è anche attore, conduttore televisivo e regista teatrale.

Massimo Ranieri ha lavorato nel cinema, come attore e doppiatore, ed è anche un ottimo ballerino. Con più di quattordici milioni di dischi, è tra gli artisti italiani che hanno venduto di più nel mondo. Ha pubblicato ben 31 album (di cui 23 in studio, 4 live e 4 raccolte) e 36 singoli.



Massimo Ranieri: età, altezza, peso, il vero nome, moglie morta, ex compagna e figli

Massimo Ranieri ha iniziato a lavorare come garzone, fattorino e intrattenitore di cerimonie e visto il grande successo riscontrato si racconta che da bambino fu invitato a cantare per i turisti e al suo rifiuto venne portato portato su uno scoglio e solo a questo punto, non sapendo nuotare, si arrese e cantò, ottenendo il consenso delle persone presenti.





In un’intervista Massimo Ranieri commento così quell’episodio: “La mia voce piaceva e ben presto finii a cantare in un bar in cui mi esibivo per i clienti”. Ed è così che la storia narra di come Massimo Ranieri sia diventato un cantante.

Nel 2006, infatti esce il doppio album che festeggia i 40 anni di carriera e per ricordare quel curioso episodio della sua vita lo intitola ”Canto perché non so nuotare…da 40 anni”. Notato da un discografico inizia a cantante come spalla di Sergio Bruni e a soli 13 anni parte per un tour con il nome Gianni Rock.

Da qui inizia un’intensa carriera nel mondo della musica, con brani che hanno fatto la storia. Per citarne solo alcuni Erba di casa mia, Ti penso, Rose Rosse, Se bruciasse la città e Perdere l’amore.

Massimo Ranieri in realtà è il nome d’arte di Giovanni Calone. È nato a Napoli il 3 maggio 1951, è alto 180 centimetri per un peso di 70 chili. È stato sposato con Franca Sebastiani e dalla loro relazione è nata la figlia Cristiana, ma ha un’altra figlia, Cristina Calone, nata nel 1971 da una relazione non ufficiale e riconosciuta quando aveva 24 anni.

“Quando è nata non ho colto quel dono che la vita mi stava offrendo”, ha dichiarato. Dopo la morte di Franca per cancro, Massimo Ranieri ha avuto una lunga relazione sentimentale con Leyla Martinucci, oggi è fidanzato ma non ha rivelato il nome della nuova compagna. Partecipa al Festival di Sanremo 2022 con il brano Lettera di là dal mare