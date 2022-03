“L’ha baciata!”. Massimo Giletti, altro che single. Beccato proprio con lei, un volto notissimo della tv

Beccato in flagrante Massimo Giletti. Il conduttore di Non è l’Arena, il programma in onda su La7, è stato pizzicato a scambiarsi gesti affettuosi nascosto tra le auto di una strada romana. Il giornalista, come sapete, è tornato da qualche settimana alla fascia domenicale, dopo aver passato qualche mese a condurre il suo programma il mercoledì sera. In questi anni poi in tanti hanno cercato di capire cosa si nascondesse dietro quella sua voglia di stare sempre solo, senza mogli o compagne. Ora però, cambia tutto. Il Giornale.it ha infatti pubblicato degli scatti che potrebbero cambiare l’idea che si ha di Massimo Giletti.

Altro che sciupafemmine insomma, il conduttore romano è stato scovato mentre si scambia baci e abbracci con una sua ex che, a questo punto, forse non lo è mai stata per davvero. Parliamo di Angela Tuccia. La coppia è stata pizzicata come dicevamo a Roma, nascosta dietro a una macchina, mentre si scambiava dei baci appassionati. Tra l’altro c’erano dei rumors che riguardavano proprio Massimo Giletti e Angela Tuccia: le indiscrezioni si rincorrevano da qualche settimana, ma ora spuntano le foto che lasciano ben poco spazio al mistero.

Quindi il conduttore, dopo mesi da single, torna allo scoperto con la sua ex, Angela Tuccia appunto. Gli scatti riportati da Ilgiornale.it sono state scattate dopo la prima del film Occhiali Neri, di Dario Argento, trasmesso al Cinema Adriano di Roma. Tra l’altro, Massimo Giletti e Angela Tuccia, saranno fianco a fianco anche il prossimo 15 marzo, a San Benedetto, in Liguria.





I due infatti presenteranno l’ultimo libro di Fabrizio Corona, dal titolo Come ho inventato l’Italia. Angela Tuccia è anche una “collega” di Massimo Giletti perché, sebbene attualmente sia un’attrice a tempo pieno, è stata giornalista. Nata in Svizzera, ma di origini avellinesi, ha studiato chimica e tecnologia farmaceutica all’università di Napoli.

Dopo qualche anno ha capito di voler intraprendere un’altra strada e quindi ha intrapreso la carriera di modella. In seguito, si è fatta conoscere ai telespettatori italiani grazie al suo ruolo di professoressa a L’Eredità, quando a condurre il programma tv c’era Carlo Conti. Poi la storia con Massimo Giletti.