Gigi D’Alessio diventerà molto presto papà per la sesta volta. Infatti, la sua compagna Denise Esposito è incinta e ora il cantante ha anche annunciato il sesso del bebè. Dopo aver dato alla luce il figlio Francesco 2 anni fa, lei e l’artista campano hanno deciso di allargare ulteriormente la loro famiglia. E lui ha ora rilasciato un’intervista, nella quale ha tolto ogni dubbio sul genere.

In particolare, è stata dedicata a Gigi D’Alessio la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni e qui si è soffermato sulla felicità di diventare papà per la sesta volta e anche ovviamente sul sesso del bebè, finora ancora sconosciuto. L’artista partenopeo ha esordito con una battuta: “Ormai a fare figli in questo Paese siamo rimasti io e Mario Biondi (il collega ha infatti 9 figli n.d.r.)”.

Leggi anche: “Guardate il figlio com’è grande!”. Gigi D’Alessio, la sorpresa di Denise per il compleanno. E c’è anche il piccolo Francesco





Gigi D’Alessio papà per la sesta volta: svelato il sesso del bebè

A Tv Sorrisi e Canzoni Gigi D’Alessio si è quindi soffermato sulla grande gioia di essere papà per la sesta volta nella sua vita. Il giornalista inevitabilmente gli ha fatto la domanda tanto attesa, riguardante il sesso del bebè. Arriverà un maschietto o una femminuccia? La sua risposta è stata diretta, ma l’artista ha anche confessato che non è ancora stato scelto il nome.

Queste le parole di Gigi D’Alessio: “La sesta è in arrivo, con Denise abbiamo scoperto che sarà una femmina ma non abbiamo ancora deciso il nome“. Poi ha parlato anche degli altri cinque figli: “Claudio è un grande sognatore, se si mette in testa una cosa la fa. E la fa bene, mentre Ilaria è la più secchiona della famiglia. Studia tanto, si batte per i diritti umani. Luca mi somiglia ed è molto sensibile”.

Infine, Gigi ha aggiunto che “Andrea a casa lo chiamiamo il principe perché lui è molto dolce. Francesco, infine, è il nostro cucciolo che bacia tutti”. E ora non resta che aspettare l’ultimogenita.