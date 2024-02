Grande festa per il cantante vip. Un traguardo importante per il cantante che festeggia insieme agli affetti più cari il suo 57esimo compleanno. E per la grande occasione non potevano mancare gli auguri della compagna che ha ben pensato di cogliere l’opportunità di ricordare alla sua dolce metà tutto il suo amore e la sua gratitudine. La coppia ha dato alla luce il piccolo Francesco, nato due anni fa.

Gigi D’Alessio compie 57 anni, gli auguri della compagna. Il cantante napoletano non poteva desiderare di meglio: circondato dall’amore della sua famiglia, Gigi ha ricevuto gli auguri della compagna Denise Esposito e anche quelli del piccolo Francesco. Il figlio della coppia, due anni, è apparso nello scatto che ritrae Gigi sorridente con al suo fianco mamma Denise.

Gigi D’Alessio compie 57 anni: la dolce dedica della compagna Denise fa brillare gli occhi

Un giorno di festa che va reso indimenticabile: nella sua spontaneità e dolcezza, Denise ha pensato di fare gli auguri al compagno ricordando con un gesto semplice quanto sia importante nella sua vita e in quella del piccolo Francesco. Ecco dunque lo scatto che li ritrae insieme correlato alla didascalia che recita: “Buon compleanno papà”.

Ma a proposito di grandi traguardi da raggiungere, la coppia non è ancora convolata a nozze. Ci ha pensato Gigi D’Alessio in persona, nel corso di un’intervista rilasciata per Il Messaggero non troppo tempo fa, chiarire pubblicamente questo aspetto: “Oggi ho un bimbo piccolo e sono sereno e felice. Se succederà, molto volentieri. Di sicuro non mi tirerò indietro, anzi, non lo escludo”.

Il primo figlio della coppia, che si chiama Francesco, è venuto alla luce il 24 gennaio del 2022 e adesso Gigi e Denise sembrano siano in attesa di diventare genitori per la seconda volta. Gigi è papà di altri tre figli nati dall’amore con l’ex moglie Carmela Barbato: Claudio nato nel 1986, Ilaria nel 1992 e Luca nel 2003. Il cantante ha poi dato alla luce un altro figlio con Anna Tatangelo, Andrea di 13 anni, e infine è venuto alla luce il figlio concepito con Denise.