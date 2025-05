Leonardo Pieraccioni ha pubblicato su Instagram uno scatto che ha subito attirato l’attenzione dei fan, non tanto per la foto in sé, quanto per il siparietto padre-figlia che si cela dietro di essa. L’immagine, in cui l’attore e regista toscano sorride all’obiettivo con indosso i suoi inseparabili occhiali da sole, sembra in apparenza un classico autoritratto. Solo osservando con attenzione e leggendo la didascalia, si nota un piccolo dettaglio: nell’angolo sinistro dello scatto si intravedono dei capelli scuri e un accenno di sorriso. È Martina, la figlia quindicenne di Pieraccioni, che ha concesso di apparire nella foto… ma solo “un po’”.

A spiegare lo scatto è proprio il commento ironico e tenero che accompagna l’immagine: “Martina la posso mettere questa foto con te?” “Si, ma tagliami un po’… ecco così!”. Uno scambio affettuoso che racconta molto del loro rapporto e che ha divertito i tanti follower dell’attore. Il risultato? Una foto che immortala quasi solo lui, mentre la figlia si lascia intravedere appena, come a voler sottolineare la sua scelta di riservatezza, sempre rispettata dal padre.





Pieraccioni, la foto della figlia Martina scatena le reazioni social

I commenti degli utenti non si sono fatti attendere. In tanti hanno sorriso per la dinamica tra padre e figlia, tra chi si è riconosciuto in questo tipo di dialoghi familiari e chi ha invece notato i dettagli di somiglianza tra Martina e sua madre, l’attrice Laura Torrisi. “I capelli corvini della Bellissima Mamma! Ma il (mezzo) sorriso è il tuo”, scrive un utente, cogliendo il tratto familiare che unisce i tre, anche solo attraverso un dettaglio sfuggente.

Martina è l’unica figlia nata dall’unione tra Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi. Nonostante la loro storia d’amore sia finita da anni, i due hanno sempre mostrato di mantenere un rapporto cordiale e collaborativo, uniti dalla volontà di crescere insieme la loro figlia nel rispetto e nell’affetto. Un esempio di questa armonia si è visto anche in occasioni pubbliche, come la recente prima di un film di Pieraccioni, dove Laura ha voluto essere presente, pur scegliendo di sedersi in una sala diversa da quella della nuova compagna dell’ex compagno.

Le foto che mostrano Martina sono rare, sia sul profilo di Pieraccioni che su quello di Torrisi. Tuttavia, quelle poche immagini bastano per cogliere l’evidente somiglianza tra madre e figlia: dallo sguardo profondo al sorriso coinvolgente, passando per gli stessi tratti dolci del volto. Una somiglianza che emerge anche dai momenti condivisi sui social, come durante le loro vacanze, in cui, nonostante occhiali da sole e pose discrete, il legame visivo e affettivo tra le due appare innegabile.