Martina Colombari, il gesto in spiaggia nella critica. L’ex Miss Italia è sempre più attiva sui social ma, nonostante un seguito di fan affezionatissimo, non manca anche chi al coro si aggiunge per sollevare aspre critiche. Accade dopo la condivisione di un post su Instagram e alla velocità della luce. Per Martina Colombari, tra i commenti ricevuti, anche le frecciatine al veleno.

Sempre impegnata ma a qualche ora di relax non si può che cedere. Martina Colombari si è dedicata del tempo per la tintarella e durante la sua pausa trascorsa sotto il sole, un selfie dedicato ai fan sopragguìiunge puntuale come ogni giorno. Ma questa volta, qualcuno sembra non aver gradito. Il gesto non passa inosservato per diventare una bufera assurda nel giro di poco.

Lei più bella che mai, con in mano un bombolone alla crema pronto per essere assaporato. Eppure, nonostante la spontaneità del gesto, la foto finisce sotto ‘accusa’. La reazione da parte di diversi suoi follower non è stata la stessa per tutti, perché da quanto si apprende scorrendo la cascata di commenti al post, per alcuni la spontaneità del gesto non esisterebbe.





Davvero Martina Colombari addenterà quel dolce ricco di calorie e grassi? Per alcuni utenti sembra essere impossibile ed è per questo che nel giro di poco tempo, le critiche si scagliano contro l’ex Miss Italia ignara del fatto che da una semplice foto si potesse scatenare una simile bufera social.

E senza farlo a caso il post reso noto solo qualche giorno prima e visibile sul profilo social della splendida Martina Colombari, potrebbe cadere a pennello per i malpensanti: “Rimani fedele a te stessa. Non tradirti. Non essere chi vogliono. Rimani chi sei. Sbagliata forse. O giusta magari. Ma autentica. Libera”, recita il post. Perché mettere in dubbio che l’ex modella e attrice non possa concedersi un piccolo peccato di gola?