Martina Colombari ha sorpreso tutti i suoi fan negli ultimi giorni, immortalandosi in un modo davvero inedito. Ha deciso di mettersi alle spalle il trucco e di farsi ammirare come mamma l’ha fatta, al naturale. La sua immagine ha subito raccolto un consenso totale, con numerosi suoi seguaci che l’hanno inondata di mi piace e di commenti positivi. Forse comunque nemmeno lei si sarebbe aspettata così tanto affetto, ma nessuno l’ha delusa e non può che essere felice del risultato raggiunto.

Un po’ di tempo fa invece era stata criticata aspramente. La donna si era fatta vedere con in mano un bombolone alla crema pronto per essere assaporato. Davvero Martina Colombari ha addentato quel dolce ricco di calorie e grassi? Per alcuni utenti sembra essere impossibile ed è per questo che nel giro di poche ore, le critiche si erano scagliate contro l’ex Miss Italia, ignara del fatto che da una semplice foto si potesse scatenare una simile bufera social. Stavolta invece è andato tutto nel modo giusto.

Martina Colombari, nella didascalia che ha accompagnato l’immagine di lei struccata, ha scritto: “No Make-Up. 20 giorni senza aprire il beauty dei trucchi!!! Evviva!!!”. Per lei una soddisfazione enorme perché molto probabilmente si piace di più così, senza utilizzare in modo massiccio phard o ombretto. Anzi, stavolta non li ha proprio usati e si può ammirare il suo viso abbronzato, sinonimo di numerose giornate trascorse al sole. Il suo sguardo è magnifico e incantevole, anche e soprattutto senza trucco.





E sotto il post della bellissima Martina Colombari si sono sprecati i commenti positivi, come detto precedentemente: “Cara Martina, la tua bellezza naturale è luccicante più di qualsiasi make up”, “Sei sempre bella”, “Una delle poche donne belle anche senza trucco”, “L’abbronzatura è già un ritocco di colore”, Sei una meraviglia”. Un capolavoro dunque per molti di loro, anche se non sono mancate delle critiche sui ritocchini della donna, alla quale sarebbe ricorsa nel corso di questi anni.

Mostrata nei giorni scorsi la casa di Martina Colombari. La cucina di casa Colombari-Costacurta continua a giocare con colori a contrasto e spazi. Alternanza di tinte chiare e scure su pavimento bianco: la cucina invita a cucinare prelibatezze nella massima comodità. E come non parlare anche dell’area dedicata alla più grande passione della Colombari, ovvero la zona allestita a palestra per i suoi allenamenti.