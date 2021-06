In leggera ripresa la zia Mara Venier che fortunatamente torna a sorridere dopo un periodo decisamente disgraziato. La conduttrice di Domenica In ritrova un po’ di serenità anche grazie al suo caro amico Alberto Matano. Come ricorderete, Mara Venier ha una paresi facciale causata da un nervo lesionato durante un intervento ai denti a cui si è sottoposta due settimane fa e nei giorni scorsi ha raccontato l’incubo che sta vivendo. “Parlo poco, non dormo la notte, ho continui attacchi di panico” aveva detto, spiegando che ci vorrà tempo prima di riacquistare sensibilità sul viso.

Anche se ‘Domenica In’ non è andata in onda per lasciare spazio agli Europei di calcio, c’è da specificare che in condizioni diverse, Mara Venier non sarebbe comunque andata in onda. È per questo che, approfittando della pausa, Alberto Matano è andato a prenderla e le ha fatto trascorrere una giornata in allegria, proprio quello che serviva alla sua amica, molto provata da quanto accaduto. “Questa domenica è tutta per me” ha scritto il conduttore della Vita in diretta su Instagram, dove ha pubblicato una foto di loro due insieme dopo un bel pranzetto in uno dei migliori ristoranti di Roma.

Mara Venier, di nuovo il sorriso

Ed eccola la zia, Mara Venier, che sorride di nuovo. Felice con il suo caro amico per queste ore di tranquillità: “Grazie Alberto – scrive – La nostra domenica. Grazie a tutti voi amici di Instagram. A presto”. L’incubo di Mara Venier è iniziato due settimane fa, quando si è sottoposta a un intervento per un impianto ai denti.





Lo abbiamo già raccontato: Mara Venier ha subito un’operazione durata 8 ore e tornata a casa la conduttrice si è resa conto di non avere più sensibilità sul viso. La situazione è precipitata in pochi giorni e si è rivolta a un chirurgo maxillo-facciale che l’ha operata d’urgenza per rimuoverle l’impianto che aveva lesionato il nervo.

Secondo la padrona di casa di Domenica In, il problema “è che avrebbe dovuto essere rimosso subito, invece purtroppo sono trascorsi 5 giorni”. Mara Venier ha già dato mandato al suo avvocato per ricorrere alle vie legali nei confronti del dentista che l’ha operata. Forza, zia!