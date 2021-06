Ultima puntata di Domenica In: Mara Venier ha salutato il suo pubblico che l’ha seguita fedelmente in tutti questi mesi. Come al solito, è entrata in punta di piedi nelle case degli italiani e ha fatto loor compagnia in tutto questo periodo caratterizzato dalla pandemia. Una puntata, quella di domenica 27 giugno fatta di lacrime, abbracci e commozione.

“È stata la stagione più difficile”, ha sottolineato. Colpa della pandemia, ma tutto è diventato ancora più complicato nelle ultime settimane, quando, a causa di un’operazione sbagliata per un impianto ai denti, la presentatrice ha avuto una paresi facciale. Un nervo è stato compromesso e solo grazie a un altro intervento che ha rimosso l’impianto dentale è riuscita a stare meglio, ma il problema non è ancora risolto: ci vorrà un po’ di tempo.

Tra gli ospiti, Don Antonio Mazzi, il sacerdote 91enne veneto, grande amico della conduttrice. Don Mazzi ha presentato il libro “La speranza è una bambina ostinata”. Mara Venier lo introduce così: “Quest’anno non ci siamo incontrati, ma per l’ultima puntata è venuto a trovarmi. Per me è come un padre, Don Antonio Mazzi”. Mara Venier, poi, va incontro all’amico e si commuove abbracciandolo.





Poco prima di iniziare l’intervista, la conduttrice però si allontana dall’ospite: “Scusami un attimo…”. Mara Venier vede dietro alle telecamere il direttore di Rai1 Stefano Coletta, che abbraccia sciogliendosi in lacrime. Pochi istanti e la conduttrice riprende il centro studio: “Scusami Don Mazzi, ma oggi è l’ultima puntata…”. Poi la zia ha salutato con orgoglio il suo pubblico, ricordando che quando iniziò la sua avventura alla guida di Domenica In, tre anni fa “non era pensabile” ottenere simili risultati.

Mara Venier, nonostante tutto, è tornata al timone del suo show e ha anche celebrato il suo anniversario di matrimonio con Nicola Carraro. “Buon anniversario amore mio. Quindici anni oggi, saranno ventuno a settembre. Chi lo avrebbe mai detto?”, ha scritto online la conduttrice, che in passato è stata sposata due volte, con Francesco Ferracini prima, Jerry Calà poi. “E oggi sono quindici anni di matrimonio, più sei di fidanzamento fa ventuno. Siamo maggiorenni”, la replica di Nicola Carraro, che sul proprio profilo social ha pubblicato un’immagine delle nozze. Sorridente, al fianco di una Venier in bianco, batte le mani, gli occhi fissi sulla donna dalla quale non si sarebbe più separato. Mara Venier ha mostrato su Instagram anche la sorpresa di anniversario del marito: un enorme mazzo di rose rosse.