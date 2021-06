Mara Venier è amatissima dal pubblico e ogni domenica è in grado di incollare davanti alla televisione milioni di persone grazie al suo programma ‘Domenica In’. Nelle ultime ore c’è però stata tanta preoccupazione, visto che dopo un intervento chirurgico ai denti sarebbe finita in clinica. In un primo momento aveva deciso di pubblicare un’immagine proprio dalla struttura sanitaria, ma subito dopo aveva cancellato il post. I fan si erano spaventati non poco e allora ha deciso di rompere finalmente il silenzio.

Qualche giorno fa aveva detto: “Anche oggi sto un po’ così, è un po’ gonfia. Si è trattato di un intervento lungo 7 ore”. Dunque, per ben sette ore è stata costretta a sottoporsi a questa operazione dal dentista. Alcune ore fa ha invece finalmente raccontato come stanno adesso le cose, dopo che è stato necessario un suo ricovero. Era anche apparsa in compagnia del nipotino Claudio, con il quale stava giocando e si stava divertendo, ma successivamente qualcosa è andato storto.

Dunque, dopo essersi operata ai denti c’è stato qualche imprevisto, che ovviamente nemmeno i medici si sarebbero attesi. Visto il clamore delle ultime ore, Mara Venier ha voluto cercare di rassicurare i suoi follower di Instagram dando vita ad alcune storie sul suo profilo Instagram. Ci sono stati i doverosi ringraziamenti al dottore che ha effettuato l’intervento chirurgico, ma soprattutto ha spiegato che ci sono stati dei problemi, ma che ormai sono in via di risoluzione. E poi ha svelato se ci sarà a ‘Domenica In’.





Mara Venier ha dunque raccontato sul noto social network: “Qualcosa non è andato bene, sono stata ricoverata. Si è trattato di una settimana pesante, lunedì scorso ho avuto un lungo intervento ai denti. Purtroppo qualcosa non è andato bene e l’altro ieri sono stata ricoverata in una clinica qui a Roma. Operata dal professor Valentino Valentini. Sto meglio e oggi sarò a Domenica In. Ringrazio il professor Valentini del Policlinico Umberto I di Roma che mi sta molto vicino. E tutta la squadra”.

‘Today’ aveva scritto che Mara Venier aveva pubblicato su Instagram una Storia, poi rimossa dopo pochi minuti ma durata il tempo necessario di fare un screenshot poi pubblicato dal sito, in cui si vedeva che era al letto con una flebo, senza però parlare e dare altre spiegazioni. In camera era da sola. Dopo ore di silenzio la verità su ciò che è successo, che fortunatamente non ha causato gravi conseguenze.