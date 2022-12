Il marito di Mara Venier positivo al Covid. Brutto momento per la popolare e amatissima conduttrice televisiva. Proprio quanto manca pochissimo all’inizio della puntata di Domenica In di oggi, 4 dicembre, Mara ha scoperto che il marito Nicola Carraro ha contratto il temuto virus. Ad aumentare la preoccupazione della vippona è il fatto che i due sono lontani in questo momento: Nicola si trova infatti nella loro casa di Santo Domingo.

Dunque Mara Venier dovrà portare avanti tutta la nuova puntata di Domenica In con questo peso sul cuore. La sua dolce metà, il produttore cinematografico con cui è sposata dal 2006, si trova infatti da solo a dover affrontare la positività al Covid da poco scoperta. I due sono molto legati, come hanno confermato in estate quando lui aveva postato, da Santo Domingo, il messaggio: “Non so perché ma questa mattina mi sento molto meglio, anche spiritualmente, sono molto sollevato. Chissà perché?”. E subito Mara aveva commentato: “Perché tra pochi giorni arrivo”.

Leggi anche: “Ancora separati”. Mara Venier e il marito Nicola Carraro, i messaggi tra loro spiegano tutto





Mara Venier lontana dal marito Nicola positivo al Covid

Difficile se non impossibile che stavolta vada così. I due dovranno restare lontani e probabilmente Nicola Carraro dovrà affrontare questa battaglia da solo. Maria Venier, intanto, ha pubblicato una foto del marito al quale ha dedicato un dolce messaggio.

Si tratta di un post rassicurante, almeno a vedere il volto sorridente di Nicola Carraro. Mara Venier scrive: “Amore mio, siamo stati super attenti in questi due anni ma adesso il Covid è arrivato a Santo Domingo – si legge nel post – Mi hai mandato questa foto per rassicurarmi lo so. Vorrei essere vicina a te, forza amore mio. Ti amo”.

Tantissimi i messaggi di affetto e vicinanza alla coppia. A quanto pare, in ogni caso, le condizioni di salute di Nicola non destano particolari preoccupazioni. Per Mara Venier, con ogni probabilità, si tratterà di attendere solo qualche giorno prima di poter riabbracciare il marito.

Domenica In, è ufficiale la decisione Rai su Mara Venier