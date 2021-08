“Non sto bene, un’estate in salita…”. Mara Venier a cuore aperto dopo tutti quegli insulti

“Ma lei che va cercando? Mara doveva ricevere le offese di un irriverente qualsiasi e avrebbe dovuto battere le mani. Si faccia attenzione a come ci si esprime e come ci si comporta. E certe risposte non ci sarebbero”.. Questo ciò che ha scritto Sabrina Ferilli intervenendo in difesa di Mara Venier. Già perché la Zia ultimamente è stata presa di mira.

“Bel tramonto oggi. Mi faccio un mojito e voi?”, ha scritto Mara a corredo di una foto che la ritraeva con il suo Nicola. E tra gli apprezzamenti, qualcuno si è permesso di fare notare: “Tagliati questi capelli, non vanno più bene perché sei vecchia”. La risposta di Mara Venier è stata epica: “Amore perché sotto questa bella foto devi rompere i cog*ioni per i miei capelli? Perché?”.

“Quando ce vo’, ce vo'”. Nessun pentimento per Mara Venier dell’acceso botta e risposta sui social con due signore che le hanno detto di tagliarsi i capelli e di mettersi a dieta. Entrambe messe a posto da una sonora mandata a quel paese. Ora la conduttrice è tornata a parlare della vicenda in un’intervista a La Stampa: “Non sopporto più la fissa del sei vecchia, sei grassa, hai i capelli lunghi – spiega.





E ancora: “Io onestamente non ho tanti odiatori, ma a un certo punto diventa tutto sgradevole e sa perché? Perché sono donne non troppo giovani a scrivere queste cose. Io non sto bene da tre mesi, ho un nervo lesionato, sto prendendo farmaci, ho passato con mio marito un’estate in salita. Posto una foto con un bel tramonto e con lui accanto, mi sentivo felice e scrivo che ci facciamo un mojito, ed ecco che arriva il commento ‘tagliati i capelli perché sei vecchia’. Mi ha fatto male, ma solo un attimo, poi mi sono detta, che vuoi? E ho reagito”.

“Chi insulta – dice ancora – invece fa quasi pena, sono delle poverette”. “Se vai a vedere – prosegue Mara Venier, che il 19 settembre ripartirà con la conduzione di Domenica In – sono sempre donne che hanno passato la menopausa a offendere sull’argomento. Le offese non ti arrivano dalle ragazze, che anzi adorano zia Mara. Ma io alla mia età non ho nulla da perdere, allora sono passata all’attacco e ho risposto, ma perché mi devi rompere sulla foto con mio marito, ma perché? Poi l’ha pubblicata un sito trash e ha avuto un grande risalto con molti commenti divertenti in mia difesa e la conseguenza è stata un altro attacco”.