Mara Venier, per la festa dei nonni il video del nipotino è diventato virale. La mamma è la mamma, ma la nonna ancora di più. Come ben sanno i fan, la conduttrice di Domenica In è davvero inseparabile dal piccolo Claudietto, figlio di Paolo Capponi, nato dalla precedente relazione tra Mara e Pier Paolo Capponi.

Tutti lo conoscono come Claudietto, detto Iaio, e insieme a nonna Mara è stato il protagonista indiscusso di un video, puntuale e divertentissimo, girato in occasione della tanto attesa Festa dei Nonni. Un modo del tutto originale, dunque, per estendere gli auguri a tutti i nonni.

Ovviamente non poteva che pensarci proprio Nicola Carraro, marito della conduttrice, a rendere pubblico le immagini della super coppia. Ciak, dunque, al risveglio, o meglio quando Mara Venier, in veste casalinga, viene sorpresa sul divano mentre è intenta a guardare i social.





Claudietto, a quel punto, può correre tra le braccia della sua cara nonna e vivere insieme il dolcissimo momento della colazione. Una tavola ben apparecchiata e ricca di prelibatezze per una festa che ogni nipote aspetta per ricordare ai nonni quanta importanza abbiano nella propria vita.

“Nel giorno della festa della nonna si rubano le fragole. Auguri a tutti i nonni”. Infatti Claudietto ha ben pensato di rubacchiare qualche fragola dalla torta di nonna. Il siparietto è dolcissimo e sottolinea ancora una volta l’amore che tutti i nonni e nipoti si meriterebbero di vivere.