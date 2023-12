Domenica In, tutto pronto per il grande e attesissimo arrivo. Mara Venier ha sperato da diverso tempo di poter essere tra le prime a intervistare la splendida modella alla luce delle ultime vicende che hanno riguardato la sua vita privata e sentimentale. La super vip è pronta a entrare in studio e parlare con chiarezza davanti alle telecamere del programma. Focus sulla rottura con l’ex marito? Il pubblico italiano freme dalla voglia di scoprirlo.

Belen Rodriguez ospite a Domenica In. Non si sta più nella pelle in attesa dell’ingresso in studio della splendida modella e conduttrice argentina nel salotto televisivo di Mara Venier. La separazione da Stefano De Martino, tante indiscrezioni, rivelazioni sulle sue condizioni di salute, un dimagrimento drastico, e anche un nuovo amore: nella vita di Belen gli scenari da affrontare sono tantissimi.

Belen Rodriguez ospite a Domenica In: l’annuncio a sorpresa di Mara Venier dopo tanti mesi di assenza della showgirl dal piccolo schermo

Mara Venier e Belen Rodriguez insieme davanti alle telecamere del programma: cosa di più entusiasmante dopo tanti mesi di assenza dal piccolo schermo? E non è da escludere che la modella e showgirl possa rivelare qualche dettaglio in più sulla fine del matrimonio con Stefano De Martino. Ma non solo, anche il periodo trascorso nella clinica privata a Padova e non ultimo il nuovo amore per Elio Lorenzoni.

Per annunciare la grande ospite di Domenica In ci ha pensato Mara Venier a pubblicare un ‘anticipazione. La foto insieme a Belen Rodriguez che si rivolge alla camera con un’espressione buffa rientrerà nella storia del programma: “A domani belli”. L’annuncio della coppia di amiche ha sicuramente riscosso il successo sperato, meritando tante visualizzazioni, cascate di cuore e like a profusione.

E a proposito di Belen, chissà se con zia Mara la modella chiarirà o meno la vicenda dell’anello scomparso dal dito. Come ormai è noto, nel corso di una vacanza romantica, la modella avrebbe mostrato a tutti l’anello regalatole da Elio Lorenzoni. Una proposta di matrimonio? La modella ha mostrato la foto con un bel ‘si’ in primo piano. Ma adesso, l’anello è svanito nel nulla. Mistero.