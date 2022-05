Mara Venier, il dolore è troppo forte ancora oggi per una perdita che inevitabilmente le ha segnato la sua vita. Proprio poche ore fa ha voluto pubblicare un post sul suo profilo Instagram ufficiale, insieme al compagno di una persona che se n’è andato via per sempre lasciando tutti nella tristezza più profonda. Non è facile per lei andare completamente avanti perché il ricordo di quest’uomo tanto importante per la conduttrice continua ad esserci e pensare che non ci sia più le fa troppo male.

Prima di dirvi tutto su Mara Venier e il suo dolore sempre vivo, nei giorni scorsi è uscita fuori una notizia riguardante Domenica In, che sarà trasmessa anche di sera. Primo appuntamento con le gran risate della zia, venerdì 27 maggio. Naturalmente il canale è sempre quello: Rai 1. Da quello che si sa, il format non cambierà nome, ma verrà aggiunto semplicemente “show” all’originale. “Possiamo annunciarlo perché ormai è sicuro al cento per cento: sarà Domenica In Show!”. Un annuncio sensazionale.





Mara Venier, dolore sempre forte per la morte di Gianni Dei

Mara Venier ha un dolore impareggiabile per quest’uomo, noto in tutta Italia, ma che soprattutto con lei ha avuto un legame bellissimo. Zia Mara è stata infatti sua amica per ben 35 anni e hanno vissuto sempre le rispettive quotidianità. Lei non lo ha lasciato mai solo fino all’ultimo secondo della sua vita, quando purtroppo una grave malattia lo ha ucciso. Come ricordato dal sito Today, lei disse all’epoca della scomparsa: “Sei stato tutto per me: amico, fratello e complice. Il mio cuore è spezzato”.

Mara Venier non ha mai superato la morte dell’attore e cantante Gianni Dei, scomparso due anni fa. E ora che ha incontrato il compagno del compianto artista, ha scritto sui social: “Stamattina un caffè Alberto…..❤️Alberto per 54 è stato il compagno del mio amico fraterno Gianni Dei ….ancora non abbiamo superato il dolore della sua scomparsa ,ci fa bene parlare di Gianni e ricordare i tanti momenti felici ……. lo ripeto a tutti voi “eravamo felici e non lo sapevamo”. E tanti le hanno commentato il suo triste messaggio.

Gianni Dei, che era nato a Bologna il 21 dicembre del 1940, è stato un famoso cantante e attore italiano, balzato agli onori grazie al suo lavoro di caratterista dalla fine degli anni Sessanta agli anni Ottanta. Il suo decesso è avvenuto il 19 ottobre del 2020 all’età di 79 anni. E nonostante siano trascorsi due anni dalla perdita, Mara Venier e il compagno di lui non possono ovviamente dimenticarlo.

“Vi confesso una cosa”. Domenica In, Mara Venier gela tutti in diretta: “Succederà venerdì”