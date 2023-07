Mara Venier su tutte le furie. La nota conduttrice italiana è corsa subito ai ripari non appena si è resa conto di quello che stava accadendo. Può succedere a tutti, ancor più se si tratta si personaggi vip, proprio come Mara. Il fatto increscioso è stato reso noto dalla diretta interessata che ha subito reso noto come sono andati i fatti per filo e per segno. Dopo il racconto, la nota conduttrice italiana ha poi lanciato il suo appello per evitare che anche altri possano cadere nella stessa trappola.

Mara Venier su tutte le furie, scatta la denuncia sotto gli occhi di tutti. Profilo fake con il nome della conduttrice per compiere truffe: questa la vicenda denunciata pubblicata da Mara che ha dunque subito allarmato i suoi fan: “Non sono io!”. Il profilo fake in questione non solo recava il nome della conduttrice, ma anche la foto e il logo di Domenica In.

Una vera e propria truffa usando il nome di Mara Venier: “Diffidate da ogni comunicazione inerente a Mara Venier che non parta dal suo unico profilo ufficiale. Mara non presta assolutamente il suo volto ad iniziative legate a vincite e lotterie”, hanno appreso i fan. E sempre nella storia di Simona Ruffino poi condivisa anche da Mara si legge: “Si tratta di truffe e utilizzano impropriamente il volto di Mara in modo illegale e manipolatorio”.

“L’utilizzo di brand legati in qualche maniera all’immagine di Mara Venier per ottenere la fiducia degli utenti è un aggravante”, ha sottolineato ancora Simona Ruffino che ha poi aggiunto: “I personaggi pubblici sono una grande esca perchè attraverso il loro nome e la loro popolarità è facile innescare un meccanismo manipolatorio”. Fortunatamente la situazione sembra essere rientrata per tempo e i fan sono stati prontamente avvisati.

In attesa di ricevere ulteriori aggiornamenti, sempre a proposito di Mara Venier e del suo Domenica In, si è appresa un’intervista su Il Corriere della Sera con protagonista Caterina Balivo, futura conduttrice di La volta buona a partire dall’11 settembre. La Balivo, a proposito del caso sull’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, ha previsto la possibilità di vedere Carmelita ospite di Domenica In: “Barbara è una grande professionista, a livello emotivo capisco il suo dispiacere per non aver potuto salutare il suo pubblico, non è stato bello… Se la inviterò come ospite? Ci sarà la fila per intervistarla, immagino di vederla da Mara Venier più che da me”.